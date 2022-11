Las cenas de empresa vuelven a niveles prepandemia en Extremadura

La hostelería extremeña prevé que las cenas y comidas de empresas, amigos y familiares enmarcadas en el periodo navideño regresen a los niveles pre pandemia, a tenor de las reservas ya realizadas y pese a la actual situación económica.



La responsable del bar Carmen (Badajoz), Laura García, ha manifestado a EFE que “la ciudadanía tiene muchas ganas de recuperar” estos encuentros, después de que el año pasado aún se sufriesen restricciones.



Esta circunstancia hace que desde su establecimiento se esperen niveles de actividad y ventas similares a los años prepandemia, pese a la actual situación económica de inflación, cuestión ante la que García ha decidido mantener casi inalterable los precios.



“Algunos platos han subido en torno a un euro, pero muy lejos de casi el triple de gasto que supone hoy la factura de la luz en relación a meses atrás”, ha señalado.



García ha explicado que algunas celebraciones se han adelantado a principios de mes, como ha acontecido en otros establecimientos de la región, aunque será a partir de mediados de diciembre cuando sea cada vez más difícil encontrar mesa.



La ubicación céntrica de este establecimiento “también juega a favor”, ha dicho García, quien ha afirmado no obstante que este año se tenía el temor de que las obras para la mejora de la fachada del Ayuntamiento pacense pudiesen afectar a la actividad, aunque según el compromiso municipal “estos trabajos culminarán antes del inicio de la segunda mitad de diciembre”.



El presidente de la Asociación Extremeña de Hostelería y Turismo, Antonio Martínez, ha coincidido en que los establecimientos de la región esperan alcanzar los niveles prepandemia pese a que muchos deberán subir los precios, al menos ligeramente, pues “lo contrario” en un periodo de inflación como el actual “supone bajar la calidad”.



Martínez ha destacado el “esfuerzo” que realiza el sector en estos momentos para no perder la oportunidad que supone que la ciudadanía quiera recuperar estas celebraciones.



Sin embargo, el presidente de la asociación regional considera que tras el periodo navideño muchos establecimientos de la comunidad autónoma “lo pueden pasar muy mal”, incluso con cierres, debido “al tiempo prolongado que llevan soportando las subidas de costes”.



“La hostelería no puede ser ajena a la situación que viven el resto de sectores, donde o se suben precios o se suspende la actividad”, ha dicho.