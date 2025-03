Jimeno y su equipo sorprenden a un padre en Badajoz

Este miércoles 19 de marzo, coincidiendo con el día del Padre y también con el de la ciudad, Jimeno se ha plantado en Badajoz con su equipo para dar una sorpresa. El destinatario ha sido Julián, un hombre de 71 años que desde pequeño anhelaba algo.

24 horas antes de llevarse a cabo, el equipo de 'Buenos días Javi y Mar' recibió un correo de sus hijos pidiendo ayuda. Julián siempre había soñado con tener una maqueta de tren, sin embargo, no pudo conseguirla.

"No lo he tenido porque compraba las cosa para los niños y el papi se quedaba siempre sin Reyes" Julián Badajoz

Su vida, como la de tantas personas de su década, ha estado marcada por la madurez temprana. Muy joven comenzó a trabajar, con tan solo 13 años, para poder contribuir a la economía familiar. Después se convirtió en esposo y padre de tres pequeños a los que dedicó su vida. Hoy sus hijos han querido devolverle el favor en forma de juguete.

Los tres aguardaban, sobre las 09:00, la llegada de Jimeno en una cafetería del barrio pacense San Roque. La estrella de CADENA 100 al entrar al lugar, fingió estar realizando un reportaje sobre 'La subida del precio del café'. Al acercarse a Julián, él mismo se percató que algo, relacionado con su persona, estaba ocurriendo.

Al recibir la maqueta no pudo contener la emoción: "Soy muy sensible" añadía "significa mucho, porque aún siendo mayor siempre lo he querido".

Sus hijos, artífices del suceso, mostraban en sus palabras lo que todo aquel que escuchaba pensaba en ese momento: "Te queremos mucho. Muchas gracias por todos estos años de esfuerzo, sacrificio hacia nosotros. Nos has dado todo poniéndote siempre en último lugar. Eres la caña de España".

Julián finalizaba la intervención abrazado a Jimeno: "No estamos acostumbrados a tanta humanidad. No estamos acostumbrados".