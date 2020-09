Un interno de la cárcel de Badajoz se come sus propias orejas tras cortárselas

Un interno de 30 años de la prisión de Badajoz se ha cortado los lóbulos de las orejas y asegura habérselos comido después. Al parecer un brote psicótico de recluso, que permanece ingresado en la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz, tras ser atendido en primer término por los funcionarios del propio Centro Penitenciario.

Según ha informado la asociación de profesional de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM), el suceso se produjo mientras que el preso se encontraba solo en la celda que comparte con otro interno y fue él mismo el que comunicó a los funcionarios que se había comido las partes de las orejas que se había mutilado, aunque este extremo no se ha podido comprobar. También cabría la posibilidad de que se deshiciera de ellos tirándolos o escondiéndolos en algún lado. No decartan que incluso pueda haberlos tirado al inodoro.

Se trata de un recluso con problemas psiquiátricos que, al parecer, no es la primera vez que se autolesiona en algún brote psicótico, y que ayer volvió a sufrir una nueva crisis. Desde TAMPM señalan que este episodio pone de manifiesto el problema que existe en las prisiones con los internos con patologías psiquiátricas severas, que en lugar de cumplir su condena en una cárcel común, deberían hacerlo en un psiquiátrico penitenciario, "pero en España solo hay un par de centros de este tipo y son claramente insuficientes", denuncia la asociación profesional.

También en esa misma cárcel, otro interno ha amenazado de muerte a otros usuarios y trabajadores, ha intentado golpearles con una muleta y tenía intención de provocar un incendio en el interior de su celda, donde había acumulado toda su ropa encima de papeles y otros objetos. "No es la primera vez que un interno provoca situaciones como las anteriores para poder fugarse o para provocar un incidente", denuncia TAMPM, que reclama una mayor presencia de profesionales médicos especilizados en psiquiatría en las cárceles españolas.