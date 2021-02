El hospital de campaña de Badajoz, listo para recibir a pacientes

El hospital provisional habilitado por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y la Junta de Extremadura en colaboración con el Ayuntamiento de Badajoz y el Ejército a través de la Brigada Extremadura XI en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) estará listo esta semana para acoger enfermos de Covid-19.

Así lo ha avanzado el primer teniente de alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien a preguntas de los periodistas por si puede confirmar que las instalaciones ya están listas para recibir a pacientes en el caso de que fuera necesario, ha comentado sobre la confirmación de la terminación que "sí" y que cree que a principios de semana ya se terminaba de equipar.

Además, ha apuntillado que ha habido un "compromiso" por parte del SES "ante las críticas que se han vertido en algún caso de mejorar y sustituir los colchones y las camas que se iban a instalar allí", por lo que entiende que si no este lunes o este martes "estará listo y preparado para prestar el servicio al que se le tiene encomendado".

En este punto, Gragera ha reconocido que desea que ese hospital "no se tenga que utilizar", a la vez que ha comentado que recientemente se han actualizado los datos de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y el SES hablaba de un 80 por ciento de ocupación en UCIs en la ciudad de Badajoz, por lo que espera que ese 20 por ciento restante "no se llegue a cubrir nunca" y que "por tanto no sea necesario plantear que el hospital de campaña de Ifeba se tenga que utilizar".