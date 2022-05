Habrá Palomos en Badajoz

Habrá Palomos, así lo anunciaba el primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas. Pero parece que no ha sido algo tan sencillo. Desde el sindicato mayoritario de los policías locales, Aspolobba, se señala que los servicios se cubrirán con 17 policías en servicios extras obligatorios que pueden ser suficientes para la festividad pero que, anuncian, pueden no serlo para la feria. Manuel Manzano es el portavoz de Aspolobba y señalaba en declaraciones a COPE que los policías han cobrado los atrasos de 2021 pero no correctamente por eso piden una reunión con el alcalde, Ignacio Gragera.