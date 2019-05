GENEsis: primer trabajo en solitario de Gene García

Les voy a confesar que hoy me cuesta ser objetivo. Los criterios de valoración aprendidos y ensayados a lo largo de años dedicado a la radio musical y a los comentarios en los más diversos medios no me valen de nada con Gene García. Porque Gene es mi amigo y mis recuerdos cruzándome por las calles y locales de Badajoz se remontan a mi más tierna infancia: él salía de su programa de rock’n’roll en la rememorada Radio Pardaleras y yo entraba al estudio para acompañar a Luqui Berrocal, a Rocha o al Meji “En la silla eléctrica”. Imagínense.

Pero intentando abstraerme a esos recuerdos, hablar del nuevo trabajo de Gene es hablar de un nuevo punto de partida en su carrera tras el nuevo punto de partida que supuso en su vida recibir un trasplante de riñón. GENEsis es la evolución de un músico excepcional. Un artista único que, de la mano del productor Antonio Vega, parece tener por fin esa ambición que todos le hemos pedido. De momento el primer sencillo, Let it shine, obra de su amigo y compañero Gecko Turner, está disponible en todas las plataformas digitales, como lo irán estando las canciones que componen esta génesis de un artista nuevo con una nueva vida y una nueva ilusión.

Gene ha contado para esta producción con unos músicos de excepción: los portugueses Víctor Zamora al piano, Cicero Lee al contrabajo y Joel Silva a la batería, que habitualmente acompañan a Salvador Sobral. "Noto que algo me une a Salvador. Ambos somos trasplantados". Gene continuaba hablando de estos músicos: "ha sido un placer trabajar con unos músicos que ha calificados como "magníficos" para hacer estas canciones sencillas, elegantes y con sonido yankee".

En este sentido, ha afirmado que quiere cantar este tipo de música con mucho respeto, porque "ama" la cultura afroamericana y es un "devoto" de esos tipos de sonidos. "El fondo de todo es muy espiritual; la portada es una alegoría a la dualidad de la vida, el bien y el mal", ha señalado el músico, que espera "tener más vida para hacer más discos y disfrutar del arte".

Además de esta nueva aventura, García no dejará de lado sus otros proyectos, como la pintura, la actividad con Inlavables o las colaboraciones con la Orquesta de Extremadura.

Este es el vídeo del primer sencillo: