Fernández Vara: hoy comienza "un tiempo nuevo" para Extremadura

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este viernes que "hoy comienza un tiempo nuevo" para esta comunidad autónoma, después de que el grupo chino Envision y la firma española Acciona Energía hayan anunciado que implantarán una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres).



Un nuevo tiempo, según ha remarcado, no sólo por la llegada de esta gigafactoría, cuya inversión definitiva alcanzará de 1.000 millones de euros y creará 3.000 nuevos empleos, sino también por "otras inversiones de importantes características que tomarán carta de naturaleza en esta tierra" en los próximos meses.



Fernández Vara, que ha ofrecido una rueda de prensa en Mérida poco después de que Envisión y Acciona Eenergía anunciaran su proyecto, ha recordado que Extremadura se quedó fuera del histórico proceso de industrialización de España e incluso la revolución industrial "se llevo a nuestra población a otros lugares".



"No estuvimos en la revolución industrial, pero ahora estamos liderando la revolución verde y digital", ha añadido el presidente extremeño, quien considera que este proceso es "la devolución de algo que la historia" le debía a esta tierra. "Hay mucha gente que ve a Extremadura como la pila verde de Europa", ha expuesto.



A ello se suma la puesta en marcha en las próximas semanas de la nueva plataforma ferroviaria de Extremadura que, sumada a la cada vez más cercana conexión férrea entre Badajoz y Lisboa, permitirá llevar las mercancías a todos los puertos de España y Portugal.



Envision y Acciona Energía han anunciado este viernes que implantarán una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata, dentro un proyecto para impulsar la movilidad eléctrica en España en el que participa un consorcio formado por doce empresas de diez comunidades autónomas españolas.



La planta, con una capacidad inicial de 10GWh, aunque alcanzará los 30 GWh, creará 3.000 nuevos empleos verdes de alto valor añadido cuando esté plenamente operativa, según Envisión, que lidera el proyecto VENERGY+, que ya se ha presentado al programa de la cadena de valor del vehículo eléctrico del PERTE VEC (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado).



"No hay mejor manera de equilibrar un país y un territorio que el equilibrio en la industria y en la inversión", ha reiterado Vara



Según ha expuesto, la llegada de esta gigafactoría -a la que aspiraban otras comunidades autónomas- es fruto de muchos meses de negociación y trabajo, en el que también ha participado el Gobierno central a la hora de atraer inversiones a España. El compromiso de la Junta es ceder a los inversores un total de 200 hectáreas en el espacio industrial de la citada localidad cacereña.



Un municipio, el de Navalmoral de la Mata, enclavado en la comarca de campo Arañuelo, que tiene actualmente en la Central Nuclear de Almaraz uno de los grandes referentes económicos y de empleo, pero cuyo cierre está previsto para 2028.



"La clave de todo esto -la llegada de inversiones es que Extremadura ya no es lo que era; la de hoy tiene la capacidad logística" y de suelo industrial ya urbanizado "para atraer proyectos", ha manifestado el presidente extremeño.



Acompañado por la consejera de Transición Ecológica, Olga García, y el titular de la Consejería de Economía, Rafael España, así como por el secretario general de Industria de este Ministerio, Raúl Blanco, que casualmente tenía agenda de trabajo en Mérida, Fernández Vara ha afirmado que este proyecto anunciado es "un proyecto de país y de una región, no de un Gobierno ni de un partido político".



Preguntado de dónde saldrá el litio que precise esta factoría, pues en Extremadura tiene este recurso y hay proyectos mineros presentados pendientes de autorización, Fernández Vara ha respondido que "saldrá de donde éste", si bien ha apuntado de hay gigafactorías asentadas en zonas donde no existe este metal, por lo que debe ser importado.



No obstante, ha manifestado que la existencia de recursos naturales en Extremadura como el litio, el níquel, el cobalto y el manganeso, necesarios para este tipo de factorías en su producción, es "un factor de empatía".



Asimismo, ha señalado que la llegada de este tipo de inversiones y proyectos empresariales exige "dar un giro de 180 grados" a la Formación Profesional.