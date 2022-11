Feijóo en Badajoz, sobre el tren extremeño: lo mejor, el personal del Renfe

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado esta noche en Badajoz, donde ha participado en un acto, que decidió hacer el viaje a Extremadura en tren y ha podido comprobar "que lo mejor es el personal de Renfe y no tengo más que decir".



Feijóo ha abierto esta noche pasada en Badajoz un calendario de actos por el territorio nacional bajo el lema "En defensa de un gran país", en el que también interviene la líder del PP extremeño, María Guardiola.



A su juicio, España no pude perder otra legislatura y el PP "tiene el deber moral" de hacer que no sea así, y por eso ha decidido "coger la maleta" y recorrer España.



En este contexto, ha propuesto un pacto a los ciudadanos "para que a Sánchez le censuren en todas las urnas de España", además de apelar a los votantes socialistas y de otros partidos de que la única posibilidad de evitar "una década" de gobiernos de Pedro Sánchez es optar por una partido de centro reformista como el PP.



El dirigente nacional del PP, que ha recordado que estuvo en julio para apoyar la elección de María Guardiola, ha indicado que "si acelera a este ritmo no habrá quien la pare en mayo" y le ha agradecido el esfuerzo realizado desde que fue elegida, que llevará a que Extremadura "tenga por primera vez una presidenta".



Núñez Feijoo, que ha hecho un repaso de la situación actual de España, con la deuda y el coste de la cesta de la compra disparados, debido al gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que Extremadura la conoce mejor que nadie porque la región es la tercera con más deuda y sus índices de pobreza son los más altos de España.



En su intervención Feijoo también se ha referido al legado dejado en Badajoz por el que fuera su alcalde, Miguel Cendrá, además de palabras de agradecimiento para dirigentes como Juan Ignacio Barrero, José Antonio Monago, Francisco Javier Fragoso, y el actual alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, con el que el PP gobierna.