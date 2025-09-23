Educación adjudica la construcción de un nuevo Centro de Educación Especial "Los Ángeles"

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha dado un paso decisivo en un proyecto largamente esperado: la construcción del nuevo Centro de Educación Especial 'Los Ángeles' en Badajoz. La consejera María Mercedes Vaquera ha trasladado al equipo directivo del centro la adjudicación formal de las obras, que recoge el Portal de Contratación de la Junta de Extremadura con un importe de 9.184.910,46 euros. En estos momentos, el proceso administrativo se encuentra en la fase de presentación de documentación por parte de la empresa adjudicataria, un trámite previo a la firma del contrato que debe completarse en un plazo máximo de un mes.

Una vez se formalice el contrato, el siguiente hito será la firma del acta de replanteo, que dará el pistoletazo de salida oficial a los trabajos en una parcela de 16.753 metros cuadrados situada en la calle Almendro, en la ronda Norte. La superficie construida del nuevo centro ascenderá a 5.942 metros cuadrados, y el plazo de ejecución de esta ambiciosa obra se estima en 20 meses. Este calendario proyecta el inicio de una nueva era para la educación especial en la región, materializando una infraestructura diseñada para ser "modélica y accesible", según señala la Junta en un comunicado.

Las instalaciones proyectadas convierten a este nuevo 'Los Ángeles' en un equipamiento de vanguardia. Estará dotado con una capacidad para un centenar de alumnos y contará con aulas de educación especial, aulas de estimulación sensorial, salas de fisioterapia, hidroterapia y enfermería. Además, integrará talleres de Formación Profesional básica para potenciar la autonomía y la capacitación del alumnado. Uno de los elementos más innovadores es la inclusión de una zona residencial con habitaciones privadas y espacios comunes, diseñada específicamente para facilitar la transición a la vida adulta de los usuarios.

La dotación del centro se completa con unos espacios comunes y exteriores excepcionales. En su interior, dispondrá de biblioteca, salón de actos, gimnasio y lavandería. Al aire libre, los estudiantes podrán disfrutar de un área de juegos adaptada, una pista deportiva y un invernadero, espacios que fomentan el desarrollo psicomotor y la relación con el entorno. Desde la propia elección del solar, que contó con el visto bueno de la dirección del centro, se ha priorizado la plena inclusión y la búsqueda de sinergias con los servicios existentes en la zona.

En paralelo a la ejecución de la obra, la Consejería avanza en el refuerzo de los recursos humanos. En la reunión mantenida este martes con el equipo directivo, la consejera Vaquera —acompañada por la secretaria general de Educación, María del Pilar Pérez— garantizó que la plantilla contará con 2 nuevos ATE-Cuidadores para el próximo curso, que quedarán reflejados en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro ante el incremento de alumnado. Asimismo, se informó sobre el proceso para cubrir diversas situaciones administrativas de otros profesionales, asegurando así que la calidad educativa y asistencial esté a la altura de las nuevas instalaciones.

Este compromiso integral con el centro, que combina una infraestructura de referencia con un refuerzo de la plantilla, subraya la voluntad de dotar a Badajoz de un equipamiento que va más allá de lo educativo para convertirse en un modelo a nivel nacional en accesibilidad e inclusión, señala la Consejería. La construcción del nuevo 'Los Ángeles' representa, sin duda, una inversión de presente y futuro para dar respuesta a las necesidades específicas de su alumnado y sus familias.