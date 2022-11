La Diputación de Badajoz aprueba su presupuesto para 2023 por unanimidad de PSOE, PP y Ciudadanos

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad de los grupos del PSOE, Partido Popular y Ciudadanos su presupuesto para 2023, que asciende a un montante de 279 millones de euros, y que supone un incremento del 8,24 por ciento respecto al del pasado 2022 y un 18,2 por ciento desde el inicio de la legislatura.

No obstante, si se tienen en cuenta los 12 millones del Plan Cohesion@ plurianual que se abonarán este año, el importe se va hasta los 291 millones de euros, en unos presupuestos en los que se ha contado por primera vez con la opinión de los ciudadanos a través de la iniciativa de presupuestos participativos, para la que se han destinado 2,7 millones de euros.

Asimismo, a las inversiones se destinan 71,7 millones, a empleo 19,1 millones y a compromiso social 84,5 millones en el marco del último presupuesto de la presente legislatura. La aprobación de las cuentas provinciales ha tenido lugar en la tarde de este jueves en un pleno extraordinario que ha contado con la ausencia de la diputada no adscrita, María Luisa Murillo, y en el que el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha remachado que, según presuponen, son los "mejores presupuestos" para la provincia.

"Que presupuestar significa presuponer, eso lo sabemos todos, nos lo dijo la pandemia", ha señalado Gallardo, que ha abundado: "en ese caso sí buscamos el apoyo concentrado de todos los grupos políticos porque era una cuestión de que saliéramos todos, que no perdiéramos nada, ninguna de las ideas que se pudieran presentar".

PRESUPUESTOS EXPANSIVOS Y DOBLEMENTE PARTICIPATIVOS

El diputado de Economía y Hacienda, José Carlos Contreras, ha destacado que, ante un futuro "incierto" y cargado de "retos" para los que se encuentran "muy bien preparados", presentan unos presupuestos "nuevamente" expansivos, doblemente participativos al tener en cuenta la opinión de los alcaldes y la de los ciudadanos con los presupuestos participativos, así como "resilientes, ágiles y flexibles" para hacer frente a la situación "adversa e incierta con resultados positivos" para la provincia.

"Pero sobre todo, unos presupuestos comprometidos y cumplidores con nuestros vecinos, con los municipios y con la recuperación, el crecimiento y el desarrollo de la provincia de Badajoz. Son los mejores presupuestos de la historia de esta diputación, por lo tanto son los mejores que, además, en estos momentos se han podido confeccionar", ha valorado sobre estas cuentas en las que cabe resaltar, con respecto a 2022, el Plan de lucha contra la exclusión financiera que se incrementa hasta los 1.150.000 euros.

Como ha explicado Contreras, el presupuesto general de la Diputación de Badajoz para el ejercicio 2023 comprende la Entidad General, cifrado en 198 millones; el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) con 18,3 millones; el Organismo Autónomo del Patronato Escuela de Tauromaquia con 1,1 millones; el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) con 21,9 millones y el Consorcio Promedio con 38,7 millones.

En su intervención, se ha referido a novedades como el programa de primera experiencia profesional para jóvenes de 16 a 30 años, la Red de intermediación provincial o la nueva oficina de protección de la legalidad urbanística. También son novedades un proyecto orientado a la salud mental, un convenio vinculado a la red de centros asistenciales o el apoyo financiero a las entidades locales con 5 millones, sobre lo cual ha sumado que se suprime el plan de crédito local debido a la subida de los tipos de interés, y que se va a dar a través del OAR "a interés cero".

POSTURA DE LA OPOSICIÓN

La diputada de Cs Lara Montero de Espinosa ha sostenido que son unos presupuestos "muy ambiciosos" con unas cantidades "muy relevantes" que siendo "bien" distribuidas, gestionadas y ejecutadas posicionan a la institución "como el mejor instrumento de la provincia para satisfacer las necesidades de los municipios, máxime de los que cuentan con menos recursos", así como que "son unos presupuestos del Grupo del Partido Socialista" y en su formación ven con "buenos ojos" muchas de las partidas, pero otras las hubieran diseñado de otro modo.

En ese sentido, ha citado las dedicadas a creación de empleo y estimulación del espíritu empresarial que pivotan fundamentalmente sobre la capacitación del empleo, el emprendimiento y el fomento del empleo local, y donde hubieran potenciado más la atracción de inversiones, la creación de las empresas y la generación del empleo del sector privado. También ha reivindicado en relación al Carnaval de Badajoz, de Interés Internacional, que la diputación debería estar "más implicada, activa y económicamente" en una fiesta que repercute en toda la provincia.

En nombre del Grupo del PP, Juan Antonio Barrios, ha coincidido con Cs en que los presupuestos tienen "la impronta" que el Grupo Socialista ha marcado durante estos años, tras lo que ha planteado que, en Extremadura, la administración que más apuesta ante el reto demográfico y el despoblamiento es la diputación pacense, porque para "frenar" ambos "lo que hace falta" es darle servicio a las localidades, algo que se consigue invirtiendo y ayudando a los ayuntamientos a que creen esos servicios "mínimos" y a facilitar el acceso a aquellos que no se puede tener en todas.

En relación a las cuentas, ha enumerado proyectos que están "bien" pero con partidas "insuficientes" como el programa UniRuralUEx o el de reutilización, eficiencia y ahorro del agua, y se ha referido al OAR, sobre el que se muestra "consciente" de su eficiencia a la hora de recaudar impuestos, aunque, a la vista de la inflación y el crecimiento "mínimo" previsto para 2023, entiende que "quizás" no se pueda recaudar lo proyectado, "no porque no quieran pagar los vecinos", sino porque en una familia con necesidades "lo último que se hace es pagar los impuestos".

A su vez, la vicepresidenta segunda y portavoz del PSOE, Virginia Borrallo, ha puesto en valor que son los primeros presupuestos participativos, así como que "sitúan a las personas en el epicentro de las políticas de nuestra diputación, con la finalidad de mejorar su calidad de vida".

INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE

Finalmente, Gallardo ha agradecido la generosidad y el voto que los grupos políticos de la corporación, en sentido favorable, iban a llevar a cabo en este presupuesto, y ha añadido que "probablemente" cada uno hubiera hecho uno "distinto", pero que los "matices" son "positivos", a la par que ha discrepado en relación al OAR y se ha mostrado "convencido" de que la recaudación "no viene tanto" de la posibilidad de pagar, "como de los pillos que no quieren pagar, que no tiene muchas veces nada que ver con el nivel socioeconómico de una familia".

En relación al Carnaval de Badajoz, ha apuntillado que es una fiesta de interés regional, luego nacional e internacional "que probablemente se nos ha escapado a todos" y que solo por ser regional tendría que estar dentro de los presupuestos.

"Probablemente porque no se ha reivindicado, porque es un ayuntamiento grande y a lo mejor no ha tenido la necesidad o no nos hemos dado cuenta ninguno", ha apuntado, para destacar que "este gobierno es sensible para dar igualdad en todos los ámbitos" y que si un municipio se beneficia de la cultura, y le parece "bien", es la capital, y "buena cuenta es sin lugar a dudas la vida del hospital provincial".