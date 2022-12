Cuatro detenidos en una operación antidroga en Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas durante una operación antidroga efectuada este lunes en Badajoz, después de realizar dos registros en sendas viviendas ubicadas en el Gurugú y en el Cerro de Reyes.



Según han explicado desde la Policía Nacional a EFE, las intervenciones se han producido en torno a las 10:00 horas, aunque no se han facilitado datos en relación a las personas detenidas.



La operación se ha realizado a través de efectivos del Grupo de Estupefacientes, Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Guías Caninos, con la colaboración del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de Madrid, debido a la previsión de que los inmuebles estuvieran bunquerizados para evitar que se detectase la actividad ilícita.



En estos casos los traficantes obligan a los compradores a consumir la sustancia estupefaciente en el lugar, utilizando las viviendas como fumaderos, en el objetivo de que estos no sean interceptados con la droga en el exterior, han expuesto.



Según ha indicado la Policía Nacional, no se descartan nuevas detenciones. EFE