Crónica de los pactos por la alcaldía: solo puede quedar uno

En la película nombrada todo era más cruento: los elegidos debían cortarse la cabeza en solemne lucha ritual a espada para tener el honor de coronarse como único inmortal. Christopher Lambert, el inexpresivo aactor americano, criado en europa, era el que conseguía, en una violenta lucha al final de la pelñicula, eliminr al Kurgan y convertirse en una especie de deidad que introduce a la humanidad en una nueva era.

Esto no es tan épico, desde luego. Los líderes de los partidos no tienen antepasados guerreros que sepamos, ni les separa un luctuoso crimen cometido hace años por uno de ellos. Aquí todo es más prosaico: el que consiga ganarse el favor del tercero en discordia (que no es el espadachín Ramirez, ni mucho menos tiene la capacidad actoral de Sean Connery) accederá a la Gloria de la Alcaldía y eliminará al otro, que volverá asus clases. De música en San Vicente de Alcántara uno, en la Universidad, en su facultad de Económicas, el otro.

FRAGOSO

Audio

El alcalde de Badajoz en funciones y candidato a la reelección por el PP, Francisco Javier Fragoso, ha defendido que en Madrid "se tomarán las decisiones importantes" sobre el futuro gobierno de la ciudad tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, cuando los ciudadanos abogaron ese día por "una mayoría sociológica de centro derecha".

En esta línea, ha señalado que "en estos momentos ese debe ser el paso". "Lo que hay que hacer es un llamamiento para que entiendan cuál ha sido la voluntad que han expresado los ciudadanos", ha valorado Fragoso.

De esta manera, y preguntado por los periodistas por si se están manteniendo contactos a nivel local, regional o nacional en Madrid, ha sostenido que es en la capital española donde "sin duda" se están produciendo estas conversaciones.

CABEZAS

Audio

El candidato del PSOE a la alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha reconocido que tiene "sensaciones buenas" de cara al futuro gobierno de la ciudad tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, aunque "está todavía todo en el aire", y "no hay nada decidido" y seguirán con las reuniones y contactos con el grupo de Ciudadanos "para cerrar un acuerdo cuanto antes".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por sus sensaciones de cara a este sábado, día 15, cuando se constituye la nueva corporación salida de las urnas, sobre lo cual ha valorado que tras estos cuatro años de legislatura "muy intensa" en la que el PSOE "ha trabajado mucho y bien" se han visto los "resultados" en los comicios del 26M "con esa victoria tan importante" conseguida por los socialistas tras 24 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad.

Interpelado también por si Ciudadanos decidirá en Madrid su posición respecto al gobierno de la capital pacense, Cabezas ha valorado que "a estas alturas ya Madrid tiene poco que decir" y que "es más" de los cuatro concejales electos de Ciudadanos en Badajoz y "sobre todo" su dirección autonómica, el presidente regional Cayetano Polo, "con el que también se está hablando y se están teniendo reuniones de trabajo". "Por lo tanto creo que al final todo se decidirá aquí", ha expuesto.

CIUDADANOS

Según informa Europapress, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz, Ignacio Gragera, ha advertido este miércoles que tras las últimas reuniones con las formaciones políticas de cara a formar gobierno en la capital pacense, "aún no hay compromiso ni por parte del PP ni por parte del PSOE para cumplir con nuestras reivindicaciones".

Unas reuniones en las que Ciudadanos "se ha limitado a entregar dos documentos con 30 puntos programáticos que nosotros entendemos que son buenos y necesarios para la ciudad de Badajoz", ha explicado Gragera.

En concreto, ha señalado que el interés de la formación naranja es "implementar el programa de Ciudadanos" por lo que ha señalado que "no se ha hablado nada más que de puntos de gobierno y de puntos que creemos que son necesarios y que han sido bandera de Ciudadanos en esta campaña electoral".

"Puntos como pueden ser la creación del Consorcio Patrimonial del Casco Antiguo, la definitiva digitalización y la implantación de la administración electrónica en el Ayuntamiento de Badajoz así como otras cuestiones principales", entre las que Ignacio Gragera ha citado el referzo de servicios como Urbanismo, Vías y Obras y Parques y Jardines.

Y es que, en su opinión, "los tres partidos coincidimos en que la ciudad, durante esta última legislatura, no se ha mantenido en las condiciones en las que debería haberse hecho", señala Ciudadanos en nota de prensa.

En este sentido, Gragera ha subrayado que a día de hoy Ciudadanos Badajoz "está a la espera" de les valoren los documentos" aunque sí ha reconocido que "ha habido una buen acogida en un inicio por parte de ambos partidos", pero hasta el momento no tienen "confirmación de la aceptación de estos puntos programáticos que creemos que son indispensables para alcanzar cualquier tipo de acuerdo", ha dicho.

Asimismo, el candidato de Ciudadanos Badajoz también ha recordado que otros de estos puntos esenciales para la ciudad son las infraestructuras necesarias para la ciudad, sobre las que "debe haber un compromiso en firme para avanzar en la construcción y definitiva finalización de esas obras", ha reafirmado.

Ha añadido que "a día de hoy no existe ese compromiso en firme porque los plazos son los que son y nosotros seguiremos exigiendo que se hagan realidad todas aquellas obras que creemos necesarias e imprescindibles para la ciudad", ha subrayado.

Finalmente, Gragera ha insistido en que se mantiene "a la espera de que nos den el ok a esos puntos programáticos" y se ha mostrado "a la entera disposición tanto del PP como del PSOE para avanzar sobre estas medidas que se les entregó a ambas formaciones políticas a principios de semana".