Catarroja y el Real Madrid: la historia de cómo Alberto Herrera logró unir sus caminos en Extremadura

La radio sigue generando historias mágicas, que traspasan la barrera entre comunicador y oyente para construir relatos que resultan -casi- increíbles. De ninguna otra forma, sin recurrir a la magia de la radio, podría explicarse cómo los chavales de la Escuela de Fútbol Catarroja, uno de los municipios más afectados por la DANA, se enfrentarán al Real Madrid. Y, además, en Extremadura.

El punto de partida de toda esta historia, que tiene a la radio como protagonista, es Antonio Fernández, concejal de Deportes de Talavera la Real. Es una de las personas que hace realidad, cada mes de septiembre, el prestigioso Torneo de Fútbol Infantil, que alcanza ya su décima edición.

Talavera la Real, municipio cercano a Badajoz, tiene algo más de 5.000 habitantes, pero ha logrado reunir, en este torneo, a las canteras más prestigiosas de España y Europa: Real Madrid, Barcelona, Atlético, Sporting de Portugal, Benfica u Oporto, entre otros. Este año, repiten Real Madrid y Atlético, pero la gran noticia no es esa, sino que viene el Catarroja.

Todo parte de COPE. Concretamente, de los programas especiales de Herrera en COPE que Alberto Herrera realizó desde las zonas afectadas por la DANA. Fernández, con la radio encendida y escuchando cómo muchos campos de fútbol se habían inundado y estaban impracticables, tuvo la idea de "colaborar" con los chavales afectados. ¿Cómo? Haciéndoles jugar contra el Real Madrid.

De inmediato, Fernández empieza a hacer gestiones que le llevan hasta la Escuela de Fútbol Catarroja. Les traslada la idea y todo se cierra de manera rápida. Formarán parte del cartel del X Torneo de Fútbol Infantil de Talavera junto a Real Madrid, Atlético, Sporting, Benfica y otros clubes extremeños.

Este miércoles, los protagonistas de la historia han contado cómo ocurrió todo en los micrófonos de Herrera en COPE Extremadura. Fernández ha relatado cómo, efectivamente, fue la voz de Alberto Herrera la que le condujo hacia esta idea.

Óscar Banacloy, presidente de la Escuela de Fútbol Catarroja ha reconocido estar muy contento por una oportunidad que ha levantado el ánimo y la ilusión de los niños: "Están encantadísimos, cuando ves el cartel del torneo te das cuenta de que es top, tienen muchas ganas", cuenta.

El fútbol ha sido la tabla de salvación para muchos chavales, ha sido su escapatoria Óscar Banacloy Presidente de la Escuela de Fútbol de Catarroja

Banacloy reconoce, eso sí, que siguen pasando momentos muy duros en la zona: "Hemos estado sin campo hasta el mes de abril, sin poder jugar como locales". Aunque reivindica el poder del deporte rey: "El fútbol ha sido la tabla de salvación para muchos chavales, ha sido su escapatoria".

La esperada décima edición del Torneo de Fútbol Infantil de Talavera tendrá su tradicional pistoletazo el viernes 19 de septiembre, cuando los ocho equipos participantes ya se encuentren en territorio pacense. Durante el fin de semana, los días 20 y 21, se disputarán las eliminatorias.

EL CAMPO DEL CATARROJA, REINAUGURADO EN MAYO

El campo de fútbol ‘Mundial 82’ de Catarroja que fue devastado por la dana hace ya más de seis meses, fue inaugurado este pasado mes de junio tras ser reconstruido con el impulso del Valencia , a través de la Fundació VCF.

El Valencia, junto a LaLiga EA Sports, Divina Seguros y el dinero recaudado en la taquilla del Valencia-Betis (325.357 euros), que fue igualado por el máximo accionista Peter Lim en la ‘fila cero solidaria’, firmó un convenio a finales de marzo con el ayuntamiento de la localidad y el FBCD Catarroja en el que se comprometió a reconstruir un campo que usaban varios clubes de la localidad.