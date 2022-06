Carmen Calvo se ha caído a última hora del cartel del Congreso de Comunicación de Violencia de Género e Igualdad que se celebra entre hoy y mañana en Villanueva de la Serena. La ex vicepresidenta del Gobierno no ofrecerá la ponencia magistral de apertura y en su lugar lo hará, a partir de las 10.15, Carmen Giménez, que lidera el proyecto 'Run for you' y es víctima de violencia de género.