Carlos Pérez, concejal en Badajoz, deja Vox

Carlos Pérez, hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz, ha anunciado su baja del partido. Pérez, afiliado desde 2018, citó su decepción con los recientes giros políticos y las tensas relaciones con los dirigentes locales y provinciales de la organización como principales razones para su decisión.

Pérez criticó duramente la reciente decisión de la dirección de Vox de romper los pactos autonómicos. Consideró esta medida, enfocada en priorizar políticas contra la inmigración, como un "tiro en el pie" que traerá inestabilidad a la derecha extremeña. Asimismo, expresó su descontento con el "silencio" del partido respecto a la reducción del gasto político, un compromiso que, según él, ha desaparecido del discurso de Vox.

Además, Pérez detalló su mala relación con parte de la estructura de Vox en Badajoz. Desde el cese de Ángel Borreguero y la creación de la nueva estructura, los desencuentros han sido numerosos. Pérez mencionó que su campaña municipal fue boicoteada por miembros del partido y que sufrió insultos y dificultades para acceder a recursos de campaña.

La trayectoria de Carlos Pérez en Vox comenzó en 2020, tras la crisis interna con el ex concejal Alejandro Vélez. Encargado de la coordinación en Badajoz, Pérez trabajó duramente para aumentar de uno a tres concejales en Badajoz en las últimas elecciones municipales, un éxito relativo comparado con otros lugares de la provincia.

A pesar de su renuncia a Vox, Pérez mantendrá su acta de concejal, pasando a ser edil no adscrito. Argumentó que no entregará su acta para no dar satisfacción a sus detractores dentro del partido. Pérez asegura que su paso por Vox ha sido de entrega y trabajo, a diferencia de algunos dirigentes actuales a quienes critica por su rápida ascensión sin esfuerzo.