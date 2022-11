Badajoz trabaja para “reformular” el Ciere y optar a un proyecto similar

El Ayuntamiento de Badajoz trabaja con otras entidades en el objetivo de “reformular” el proyecto del Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere) que se había prometido para la ciudad, y no perder la inversión y las oportunidades que generaría contar con una iniciativa de este tipo.



A preguntas de los medios, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha reconocido que la última Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en Viana do Castelo, ha atestiguado que Badajoz no contará con el centro que se había comprometido para la ciudad en la cumbre similar efectuada en Figueira da Foz en 2003.



Sin embargo, la capital pacense no renuncia a este proyecto, y el Consistorio trabaja con entidades como la Universidad de Extremadura (UEx), la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País o entidades de la sociedad civil para lograr una iniciativa de este tipo, debido a la importancia que generaría para la ciudad, ha manifestado Gragera.



Como ha explicado, el proyecto nada tendría que ver con el Museo de la Ciencia y la Innovación proyectado en Badajoz que se impulsa gracias a la conformación, desde la pasada semana, de una fundación en la que se encuentran los impulsores del futuro museo y distintas administraciones.



Por otra parte, Gragera ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y al Estado que opten a fondos europeos en la lucha contra el nenúfar mexicano que invade las aguas del río Guadiana a su paso por la capital pacense.



En este sentido, preguntado por los medios sobre la petición de la CHG de que el Ayuntamiento se una a un frente común de las administraciones en la lucha contra la planta invasora, el primer edil pacense cree que el organismo estatal busca con ello “difuminar” su responsabilidad en esta tarea.



Gragera ha recordado que la lucha contra las especies invasoras, entre otras tareas en este contexto, no es competencia de los ayuntamientos, y que la CHG tiene capacidad suficiente para exigir fondos europeos para impulsar estos trabajos.



El primer edil de la capital pacense ha hecho estas declaraciones tras presentar la “33 Medio Maratón” Elvas-Badajoz, que se celebrará el próximo 13 de noviembre, y que contará con más de 1.000 participantes.