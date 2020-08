Badajoz no se plantea de momento suspender el Carnaval 2021

El Consistorio pacense no se plantea por el momento la suspensión de una de las fiestas más grandes que posee la ciudad: el Carnaval.En un comunicado, la Concejala de Ferias y Fiestas Lara Montero de Espinosa señala que se respeta la decisión de Mérida, pero por el momento en el Ayuntamiento de Badajoz no se plantea la suspensión de su Carnaval. No se descarta ningún escenario -prosigue el comunicado- porque la prudencia ha de imperar y se dará prioridad a la salud pública, pero se considera que a día de hoy sería precipitado tomar una decisión irreversible sobre una fiesta tan importante para la ciudad y para cuya celebración todavía faltan muchos meses.

Además, Montero de Espinosa, recuerda que “siempre nos vamos a sentar primero a conversar con los colectivos implicados antes de tomar ninguna decisión”. Desde su concejalía se está en comunicación continua y permanente con los distintos sectores del Carnaval para ir analizando la situación y, en el caso de que haya que tomar alguna medida relacionada con una posible suspensión del próximo Carnaval, esta decisión será conjunta y consensuada.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado que el próximo mes de noviembre se reunirá de nuevo con los grupos de Carnaval para estudiar, si la evolución de la pandemia lo permite, algunas actividades "alternativas" para matar el "gusanillo" de los seguidores de esta fiesta que se ha suspendido oficialmente en su edición de 2021.

Según ha dicho, la decisión se ha adoptado ahora atendiendo a la demanda de los propios grupos de que el ayuntamiento se posicionara al respecto, dado que cada año tras el verano comienzan los preparativos. "El Carnaval empieza en septiembre", ha señalado Rodríguez Osuna, en referencia a la solicitud de locales de ensayo, diseño de disfraces, compra de telas y demás material, repertorio de letras, etc.

Y es que, según ha subrayado, el consistorio no tiene capacidad para controlar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en los locales de ensayo, muchos de ellos de titularidad municipal, por lo que finalmente se ha adoptado esta decisión.