Badajoz creará una bolsa de servicios extras con agentes de otros municipios

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en pleno crear una bolsa con voluntarios de policías locales de otras localidades extremeñas, basada especialmente en el criterio de “proximidad”, en el objetivo de cubrir los servicios extraordinarios que no realicen los efectivos de la ciudad.



La iniciativa, apoyada por el PSOE, Unidas Podemos y el edil no adscrito, Alejandro Vélez, es fruto de una moción transaccional a la propuesta inicialmente llevada a pleno por este último para crear una bolsa con voluntarios de policías locales de toda España, lo que, según se ha explicado en la sesión plenaria, no es posible, según la normativa regional, que limita estos convenios a la geografía extremeña.



El Partido Popular y Ciudadanos se han abstenido en relación a esta moción transaccional.



“En las últimas semanas se ha asistido a un espectáculo bochornoso por parte del sindicato de la Policía Local pacense, Aspolobba, en el sentido de que se ha forzado al equipo de gobierno municipal para que aceptase unas pretensiones sin sentido común, al pretenderse la equiparación salarial con la Policía Nacional y Guardia Civil, -ha dicho Vélez- después de que el PP se desmarcase del acuerdo, el sindicato ha vuelto a amenazar con que no se harán más servicios extraordinarios”.



Por todo ello, el edil ha pedido crear una bolsa extraordinaria para que agentes de Policía Local de todo el país puedan realizar estos servicios.



Desde el PSOE, su edil Javier Monroy ha afirmado que el Ayuntamiento puede llegar a acuerdos con otros municipios en este sentido, pero la normativa autonómica limita esa colaboración a localidades de la región y siempre teniendo en cuenta el criterio de “proximidad”.



La edil pacense de Recursos Humanos, María de los Hitos Mogena (Cs), ha coincidido por su parte con los socialistas en esta argumentación.



Vélez ha aceptado que la bolsa se lleve a cabo solo con efectivos de municipios de la comunidad pues “al fin y al cabo se busca desactivar que Aspolobba siga amenazando con que no se realizarán servicios extraordinarios en la ciudad si no se tienen en cuenta sus pretensiones”.



Vélez ha pedido también que se haga público el pago de las horas extraordinarias en el caso de todos y cada uno de los agentes que las han percibido desde 2020, con indicación del concepto, servicio y tiempo realizados, lo que se ha acordado impulsar, pero siempre que no se hagan constar nombres y apellidos, para garantizar así la seguridad del colectivo.