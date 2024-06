Badajoz aprueba las nuevas tarifas del agua con la mayoría absoluta del PP

El Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado de forma definitiva las nuevas tarifas del agua con los votos de la mayoría absoluta del PP, ya que los ediles de VOX se han abstenido y el PSOE ha votado en contra, por entender que la subida de las tasas debería haberse realizado “de forma progresiva”, como reclamaban también asociaciones vecinales y entidades como Facua.



La aprobación de la nueva ordenanza reguladora del agua se ha producido tras incluirse como cuestión de urgencia durante el pleno municipal ordinario celebrado este jueves.



El edil popular Carlos Urueña ha justificado la urgencia al expresar que el plazo de exposición pública finalizó el 21 de junio, periodo en el que se produjeron dos alegaciones, por parte de Facua y de la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz.



Estas alegaciones solicitaban la retirada de la subida de las tasas por “excesivas” y la nulidad de las actuaciones (tanto la Federación de Asociaciones Vecinales como Facua expresaron ayer en una rueda de prensa que el expediente de la ordenanza no ha sido publicado en el tablón de anuncios municipal).



El Ayuntamiento de Badajoz ha informado a las entidades que “el texto no es una ordenanza fiscal, sino de prestación patrimonial de carácter no tributario, de ahí que no tenga que cumplir la Ley de Haciendas Locales sino la Ley de Bases de Régimen Local”.



En cuanto a lo relativo a la subida de las tarifas, ha señalado que es “obligada" pues se debe lograr el reequilibrio de la concesión y ha sido aprobada además el pasado mayo por la Comisión de Precios de la Junta de Extremadura.



En este marco, ha dicho que la comisión autonómica considera las subidas “necesarias y dentro del orden de los costes de los servicios del agua existentes en Extremadura”.



El concejal de Vox Carlos Pérez ha lamentado, por su parte, que el PP “haya entregado la documentación” en relación a la urgencia de este punto “dos minutos antes de empezar el pleno”, para expresar además que “las subidas deberían ser progresivas, a tres o cuatro años y no de forma tan drástica”.



Por su parte, la edil socialista Sandra Caballero ha criticado el “tarifazo” impuesto por el consistorio pacense, que “perjudicará en gran parte a los ciudadanos y familias de Badajoz” y ha coincidido con VOX en que “se podría haber realizado de forma más progresiva” o a través de la utilización de otras fórmulas.