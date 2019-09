El Ayuntamiento no descarta pedir compartir la comisaría de la Plaza Alta

Continúa la polémica acerca de la seguridad en el Casco Antiguo pacense. Te lo estamos contando en COPE: Colectivos vecinales y empresariales denunciaban el repunte de la delincuencia y la poca seguridad que, a sus ojos, tienen en la zona. El Ayuntamiento anunciaba tras la Junta de Gobierno de la pasada semana que se aumentará la presencia de Policía Local en la zona a medida que se vayan incorporando los nuevos agentes.

Sin embargo, desde Delegación del gobierno se negaba la mayor y se afirmaba que, con los datos en la mano, no existe ese pretendido aumento de la criminalidad. Algo que propiciaba la protesta de las asociaciones que acusaban a Delegación de haber "maquillado" esas cifras ofrecidas sobre la criminalidad en el barrio y el resto de la ciudad.

Hoy le hemos preguntado al Alcalde, Francisco Javier Fragoso, sobre este tema, y ha asegurado que no pone "en entredicho los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno, pero una cosa son los datos objetivos sobre seguridad y otra la percepción que tienen los vecinos. A mi me preocupa que los vecinos no se sientan seguros. Hay que trasmitirles tranquilidad y hay que decidir acciones conjuntascon la Policía Nacional para que se sienten seguros”.

El Alcalde ha expresado su voluntad de convocar una reunión entre ambos cuerpos para tratar este asunto y que se pueda llegar a un acuerdo. "No es cosa de que están fisicamente en la comisaría. Ni en la antiga de Montesinos, ni en la que sigue en la Plaza Alta. El vecino de la calle Morales (por ejemplo) quiere que la policía pase por allí, por la calle Morales".

Aún así Fragoso ha declarado que "nosotros incorporaremos agentes al Casco Antiguo en cuanto se incorporen de las oposiciones que estamos realizando. puede ser a las antiguas instalaciones de Montesinos o abandonar esas instalaciones y compartir la comisaría de la Plaza Alta con Policía Nacional".