El Ayuntamiento de Badajoz suspende el horario de tarde del mercadillo

El habitual mercadillo del martes de Badajoz se celebrará este martes, pese a ser festivo, y aunque inicialmente iba a durar once horas con el fin de impulsar las ventas de un sector muy castigado desde hace casi tres años tanto por los efectos de la pandemia como de la inflación, al final serán seis horas al suspender el Ayuntamiento el horario de tarde.



El Ayuntamiento ha tomado esta decisión debido a la previsión de inclemencias meteorológicas y a los partidos del Mundial y del CD Badajoz, por lo que el horario será de ocho de la mañana dos de la tarde.



El presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, había informado a EFE de que este mercado se iba a celebrar de 9:00 a 20:00 horas en el tradicional espacio junto al río.



Además de este horario prolongado, el principal aliciente será “las grandes rebajas que se llevarán a cabo”, ya que el sector pretende realizar en esta jornada su particular "black friday".



Cruz ha afirmado que la temporada otoño-invierno está siendo “muy negativa” en cuanto a ventas, en primer lugar por las altas temperaturas vividas hasta noviembre y después por los episodios de lluvia, a lo que se une el escenario de inflación.



Todo ello ha propiciado que el sector haya hecho “una llamada de alerta” tanto a la Junta de Extremadura como a los distintos municipios de la región para que se permita la celebración de mercadillos en los días festivos de este mes, de igual forma que ocurre con los centros comerciales.



De esta manera se celebrará esta iniciativa mañana, de igual forma que los centros comerciales podrán abrir en Badajoz el jueves, y se realizará otro mercadillo el lunes 26, ya que el dominical del día 25 no se celebrará al ser el día de Navidad.



Según ha manifestado Cruz, se han conseguido además ya fijar mercadillos “extraordinarios” en festivos de este mes en municipios como Villanueva de la Serena, Montijo, Trujillo y Mérida.



Cruz ha afirmado que Acaex trasladará además al Ayuntamiento de Badajoz el próximo día 13, durante la tercera reunión del Consejo Sectorial de Comercio, que valore la posibilidad de la exención o reducción de las tasas por poder instalar puestos en los mercadillos de la ciudad durante el próximo año, debido a las “dificultades” que sufre el sector.