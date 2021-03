El Ayuntamiento de Badajoz y la Junta trabajan en un posible proceso de vacunación masiva

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que el ayuntamiento y la Junta de Extremadura están trabajando en una posible colaboración de cara a un proceso de vacunación masiva contra la Covid-19.

En concreto, Fragoso ha hecho hincapié en que, desde el ayuntamiento, siguen colaborando "con todas y cada una de las peticiones", y de hecho, según ha dicho, "ahora lo que estamos trabajando es una posible colaboración para aquello que desde el ayuntamiento le hemos pedido ya varias veces, que es un proceso de vacunación masiva".

"También estamos trabajando en colaborar, con lo cual no me parece ni bien, ni raro, ni mal, es que lo que me parece es lo normal y lo que llevamos meses haciendo", ha señalado el alcalde, al ser preguntado por si el ayuntamiento ha recibido una carta en la que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, pide la colaboración para que los ciudadanos participen en los cribados masivos que se van a realizar y su valoración al respecto.

Sobre esto último, el primer edil ha reconocido que para que Vergeles se dirija al ayuntamiento "no hace falta la Fempex" dado que mantienen "un diálogo fluido" y llevan colaborando "ya mucho tiempo", pero en cualquier caso le "parece bien" que les ha llegado la misma carta que al resto de localidades extremeñas.

En este punto, ha remarcado que la ciudad de Badajoz "lleva meses colaborando" y tanto los ciudadanos como el propio ayuntamiento con los cribados, sobre lo cual ha recordado en primer lugar el punto de cribado cedido por el consistorio en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba), y que con Protección Civil se ha colaborado en los diferentes cribados masivos que se tuvieron que realizar en las barriadas de Valdepasillas, La Paz, San Fernando o San Roque.

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa telemática en la que, junto a la concejala del proyecto Edusi, Blanca Subirán, han informado sobre el seguimiento de este programa.