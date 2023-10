El Ayuntamiento de Badajoz calla sobre Amazon

La Plataforma Logística y Amazon siguen centrando, además del Casco Antiguo, la actualidad informativa de Badajoz. La situación genera dudas, pero sobre todo, estos últimos días, genera silencios. Hemos sobrepasado ya la llamada "semana clave", donde, según la Junta, tanto el ejecutivo autonómico como el Ayuntamiento iban a reunirse con Red Eléctrica y con Amazon.

Ha pasado la semana, pero nada se sabe. Ni por parte de la Junta ni por la del Ayuntamiento. No hay constancia oficial de que haya habido reuniones. De hecho, en Cope te contábamos el viernes que la postura del ejecutivo autonómico era llevar estos encuentros desde la "confidencialidad más absoluta".

El caso es que el silencio, después de asegurar que habría reuniones, no es el mejor remedio a las dudas, sino todo lo contrario. Hoy, el PSOE de Badajoz pedía en Cope "información" a Junta y Ayuntamiento. Gragera, por su parte y ante los medios, no ha dado detalles: "se informará cuando se tenga que informar". SIn más.

Cabe decir, eso sí, que el asunto de Amazon corresponde únicamente a la empresa. Tienen todo listo, pero no arrancan. Y todo está en sus manos. Poco pueden hacer las administraciones. Sin embargo, el verdadero quebradero de cabeza de Badajoz no está en Amazon, sino en la Plataforma Logística en sí y su déficit de energía, que podría dejar a Badajoz sin nuevos proyectos hasta 2025. No obstante, tampoco se sabe nada de las "reuniones" previstas a este efecto con Red Eléctrica.