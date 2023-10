Amazon no abrirá sus puertas en Badajoz, al menos, en dos años

Amazon no abrirá en Badajoz, al menos, en los próximos dos años. Era un secreto a voces, del que te venimos hablando en COPE a lo largo del último mes. La estrategia internacional de la compañía apuntaba en esa dirección, que paralizó también la apertura de uno de sus centros en Oviedo.

El consejero de Economía, Guillermo Santamaría, confirma que no hay fecha y que no la habrá, al menos en dos años, aunque subraya que Amazon "no descarta su llegada en un futuro" a la región. Santamaría también asegura que el anterior ejecutivo, liderado por Guillermo Fernández Vara, conoció la decisión el pasado mes de julio: "No nos han dejado información".

No obstante y aunque los focos siguen apuntando a Amazon, el problema es mucho más profundo. Santamaría ha reconocido que la Plataforma Logística, como te venimos contando en COPE, no tiene ahora mismo electricidad suficiente para albergar nuevas empresas hasta 2026 o 2027: "Hay proyectos que podrían estar listos en Badajoz en 7 meses, pero no hay energía para su instalación".