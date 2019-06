La Policía lo ha confirmado a COPE: están investigando los mensajes de redessociales que denuncian que un individuo estaría proponiendo relaciones sexuales a las chicas que transitan por el campus de la Avenida de Elvas y tras ello, habría llegado a mostrales su miembro "asqueroso y repugnante", según señala en redes sociales una de las chicas.

"Sobre las 20:45, en el campus de la Universidad (cerca del aulario) se me ha acercado un chico de unos 25 años con una camiseta roja con algún estampado, pantalones negros y una riñonera cruzada en negro. Me preguntó si quería follar y después de decirle que no, ha seguido su camino en dirección contraria a mí, pero después de dar un par de pasos se ha parado en seco y ha venido muy rápido hacía mí. He acelerado el paso y he intentado dar vueltas para que me perdiese de vista pero se quedaba quieto hasta que me volvía a ver y aceleraba el paso de nuevo. Me ha seguido hasta la biblioteca central, donde había gente y ahí me ha perdido de vista y se ha ido hacia otro lado. Tened cuidado si vais al campus o al Faro en los próximos días".Era el mensaje en instagram de una de las afectadas.

"Estoy bien, no llegó a alcanzarme. Solo ha sido un susto, pero ha sido horrible", continuaba diciendo. Otra de ellas asegura haberle hecho una foto, lo que ha propiciado que el Cuerpo Nacional de Policía haya comenzado una investigación ante la alarma suscitada a través de twitter, instagram y whatsapp, por otro lado la Universidad de Extremadura tambien ha decidido tomar cartas en el asunto y el rector, Antonio Hidalgo, ha anunciado que se reunirá con las chicas afectadas hoy mismo.