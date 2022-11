El alcalde de Salvatierra delega en su teniente de alcalde

El socialista Francisco José Saavedra abandona su cargo como alcalde de Salvatierra de los Barros. Saavedra, en una resolución de alcaldía hecha pública esta mañana, señala que "debido a los problemas de salud que arrastro y de los que he sufrido un severo empeoramiento en las últimas semanas que me impiden el desarrollo de las funciones inherentes a la alcaldía, por recomendación sanitaria y con el fin de que no se vea afectada la gestión municipal ordinaria y, preservando el interés público, procede conforme a lo dispuesto en la LRBRL 7/1985 y en el ROF 2568/1986 la sustitución de todas mis funciones por parte de la Primera Teniente de Alcalde", Amelia Rodríguez Castaño.

Saavedra ha tenido especial relevancia en las últimas semanas por su papel en la protesta contra el macrovertedero que se pretende instalar en el municipio. En 2012 presentó su candidatura a la Secretaría General de Juventudes Socialistas de Extremadura, puesto que finalmente ocupó Soraya Vega.