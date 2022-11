El acusado del crimen del bar JM reconoce los hechos y pide perdón

El varón acusado de matar a otro hombre en Badajoz el día de Navidad de 2019 en el bar JM, ubicado en la conocida como Autopista de la capital pacense, ha reconocido los hechos durante el juicio con jurado que se celebra desde este lunes en la Audiencia provincial, y ha pedido “perdón” a la familia y amigos del fallecido.



No obstante, el acusado ha expresado las “amenazas” que sufrió las horas previas tanto por parte de la víctima como de su primo.



En el juicio solo se ha sentado el principal acusado por estos hechos, en el caso de la otra persona procesada por los delitos de encubrimiento y tenencia ilícita de armas se ha llegado a un acuerdo entre las partes para establecer la pena de siete meses y medio de prisión.



Por su parte, el principal acusado se enfrenta a penas que van de los 38 años y nueve meses de cárcel que pide la acusación particular, a los 35 años de prisión que solicita la Fiscalía pacense.



El procesado ha reconocido que tenía una pistola escondida en la barra del bar donde trabajaba aquel día y que la utilizó en tres ocasiones contra el fallecido, pero ha afirmado que tanto éste como su primo, quien resultó herido durante la reyerta, tenían a su vez un arma corta y un cuchillo.



Según el acusado, éstos le habían amenazado a él, a su hermano, propietario del bar JM, y a su padre, por lo que les tenía miedo.



Por otro lado, la acusación alega que el procesado también intentó matar al primo del fallecido pero no lo consiguió porque el arma se encasquilló, mientras que el acusado ha dicho que solo le amenazó.



La vista continúa con la declaración de múltiples testigos y agentes policiales y se prolongará hasta el próximo día 22, donde será determinante el vídeo que muestra los hechos y tanto acusación como defensa han considerado “determinante” para constatar sus respectivas posturas.



En el caso de la acusación, que hay asesinato y que existió alevosía, mientras que el abogado del procesado defiende que se sentía amenazado.



El acusado también ha dicho que en las horas previas al hecho había llegado a ingerir casi una veintena de copas, y que además tomaba medicación.



El juicio iba a celebrarse inicialmente en mayo pasado, pero se suspendió al no asistir el letrado del acusado de encubrimiento y tenencia ilícita de armas.