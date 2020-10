Vuelve el "Derbi de la Cordialidad"... sin público

El CD Badajoz visita este sábado, a las 18h, al Extremadura UD en el Francisco de la Hera. Tras la victoria de la semana pasada en casa contra el Don Benito, al equipo se le plantea un nuevo derby en el segundo partido de Fernando Estévez al frente de la plantilla.

Esta semana el equipo se ha ejercitado con normalidad de cara a preparar el partido. La plantilla al completo ha sido sometida a los test rutinarios tanto rápidos como de antígenos para verificar el perfecto estado de salud de los jugadores y cuerpo técnico. La única duda para el encuentro que ha confirmado Fernando Estévez es la Guzmán Casaseca que arrastra unos problemas y se ha ejercitado al margen de la plantilla. El CD Badajoz es tercero en la clasificación empatado a puntos con el Villanovense, a dos puntos de la UD Melilla que ocupa la primera plaza.

El Extremadura UD intentará sumar los tres primeros puntos de la temporada ante el CD Badajoz en el Francisco de la Hera. Será un partido muy igualado, así lo indican las estadísticas de los anteriores derbis extremeños. No obstante, el Extremadura llega al partido tras haberse estrenado en casa con un empate ante el Villarrubia (1-1), mientras que el conjunto pacense comenzó la temporada fuera de casa con empate ante el Socuéllamos (1-1) y en la segunda jornada de la competición consiguieron la victoria (2-0) ante el CD Don Benito.

Los de Manuel Mosquera afrontan el partido con “muchas ganas y hambre”, así lo han afirmado el propio míster y Sergio Gil en las ruedas de prensa previas al encuentro del sábado. El conjunto de Fernando Estévez luchará por sumar la primera victoria a domicilio del campeonato, además de batir a un rival directo por el ascenso como el Extremadura.

El partido ha sido marcado durante la semana por la asistencia de público o no al Francisco de la Hera. El Extremadura emitió un comunicado a mediados de semana indicando que, si Salud Pública no se pronunciaba al respecto, permitiría acceder a parte de sus abonados al estadio. 24 horas horas antes del partido Salud Pública ha enviado la contestación al club rechazando la posibilidad de espectadores en el recinto almendralejense.

En el conjunto local no se esperan muchos cambios en el once inicial, a pesar del empate en casa, aunque en la zona de ataque Rubén Mesa podría partir en el once inicial tras sus buenos minutos en el partido del Villarrubia, con un gol de cabeza y varias oportunidades claras de gol.

El Extremadura UD anunció el encuentro en redes sociales con un cartel de ‘¡Bienvenidos, hermanos!, dada la buena relación entre clubes y aficiones. Todos esperamos disfrutar de un gran derbi extremeño, a pesar de la situación actual que estamos viviendo. Será distinto porque no habrá nadie en la grada, pero lo podrás seguir con todo el ambien en TIEMPO DE JUEGO BADAJOZ a partir de las 18:00 h.