Sanidad mantiene los aforos deportivos por la estabilidad de los contagios

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado este miércoles mantener, hasta el 30 de noviembre, los aforos vigentes en eventos deportivos, que son del 100 % en recintos abiertos y de un máximo del 80 % en instalaciones cerradas, dada la estabilidad en la evolución de la pandemia con una incidencia inferior a los 50 casos.



Entiende Sanidad que el acuerdo, adoptado en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el respaldo de todas las comunidades y la abstención del País Vasco, puede prorrogar las medidas adoptadas en septiembre al mantenerse a la baja la transmisión del virus, "pese a la subida en algunos indicadores experimentada en los últimos días".



Según los últimos datos de Sanidad, la incidencia a 14 días ha aumentado en 3,3 puntos hasta 49,3 casos por 100.000 habitantes, con lo que el país roza de nuevo el riesgo medio (entre 50 y 150 casos).



Sin embargo, la incidencia de ayer (46 casos por 100.000 habitantes) revertía siete días de ascenso en la transmisión por covid.



Pese a estas fluctuaciones, el hecho de que el 88,5 % de la población diana tenga ya la pauta completa y el 90,2 % por ciento una sola dosis anima a Sanidad a no hacer cambios en medidas de flexibilización como los aforos deportivos, pero siempre con el respeto a las medidas sanitarias de seguridad.



Las medidas del acuerdo, que son comunes a todo el territorio del 1 al 30 de noviembre, hacen hincapié en que se reforzará la vigilancia del uso de la mascarilla, no se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas y se prohibirá fumar en exteriores y en interiores.



A finales de mes se evaluará de nuevo la situación en otro Consejo Interterritorial de Salud.



El documento recoge que los asistentes a los eventos deportivos serán en primer lugar personas con abono y público local, criterios que ya figuraban en el anterior acuerdo, y los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites del aforo máximo establecido.



En el seno del Consejo Interterritorial, Sanidad también ha abordado con las comunidades la administración de una dosis de recuerdo a los vacunados de Janssen, con una de las dos vacunas de ARN mensajero (Pfizer o Moderna), aprobado este martes por la Comisión Salud Pública siguiendo las recomendaciones de la Ponencia de Vacunas.



Sanidad ha recordado que la vacuna de Janssen "pese a ser efectiva" lo es menos que las de ARN mensajero, por lo que para completar la protección se administrará una dosis de recuerdo a partir de los 3 meses de la dosis inicial.



El 15 de noviembre, tal y como decidió ayer Salud Pública, las comunidades pueden comenzar a administrar esta dosis de refuerzo siguiendo el orden de priorización que marca la estrategia de vacunación por lo que los primeros destinatarios serán las personas de entre 70 a 79 años.



No obstante, pese a esta fecha de referencia, Andalucía ha anunciado que comenzará esta misma semana a administrar la segunda dosis a vacunados de Janssen y lo hará con reclusos y personal de instituciones penitenciarias.



Además, en el Consejo Interterritorial de este miércoles, Sanidad ha informado a las comunidades de que el próximo 12 de noviembre se abrirá la convocatoria para la presentación de propuestas por parte de las comunidades para ser designados nuevos CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia).



Los CSUR son centros para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades poco frecuentes que requieren de un alto nivel de especialización.



La convocatoria, que por primera vez se realiza en una web creada para ello, está abierta a 47 patologías y procedimientos como quemados críticos, distintos tumores, trasplantes infantiles, hipertensión pulmonar compleja, enfermedades autoinmunes sistémicas o enfermedades autoinflamatorias.