Garny Nivar, nuevo pivot del BCB Vítaly La Mar

Garny Valente Nivar, el nuevo fichaje del Vítaly La Mar BCBadajoz, ya está listo para enfrentar la temporada 24/25. Con sus 2,05 metros de altura, Garny aporta un juego clásico de pivot, caracterizado por su dureza física bajo los aros.La incorporación de Garny promete fortalecer la defensa y el ataque del equipo, que busca destacar en la competición.

Formado en la cantera del CB Maspalomas, Garny Valente ha desarrollado una notable carrera en la Liga EBA con los equipos Güimes y CBA, además de haber jugado en la Primera División en Colombia y en la Primera y Segunda División en Irlanda.Su trayectoria internacional le ha permitido adquirir una valiosa experienciaque será crucial para conseguir el objetivo del BCBadajoz en la próxima temporada.

Durante su presentación oficial, Garny expresó su entusiasmo por unirse al equipo pacense. "Estoy muy contento con Badajoz. Es una ciudad pequeña con gente muy cálida que me gusta mucho. Un sitio donde he podido hacer grandes amigos y al que me encanta volver", afirmó el jugador.Sus palabras reflejan no solo su compromiso con el equipo, sino también su conexión personal con la ciudad, lo que augura una integración rápida y efectiva en el club y con la afición.