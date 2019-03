¿Cuánto cuestan los sueños?

El CD Badajoz está empeñado en ofrecer excusas a sus aficionados para asistir a los partidos. Este próximo domingo se disputará uno que tiene bastante de nostálgico. Era el 28 de Junio de 1992, en el vetusto estadio de El Vivero, un campo en el que cabían once mil personas y en el que esa abrasadora tarde extremeña se metieron casi quince mil. CD Badajoz y Cartagena se jugaban el ascenso a Segunda División, en el antiguo sistema de liguilla. El Cartagena tenía un equipazo, posiblemente superior al Badajoz que entonces entrenaba un jovencísimo Paco Herrera. No en vano había conseguido ganar en el Cartagonova por 2 a 0 una semana antes. Pero los de Herrera no iban a dejar pasar la oportunidad. Liderados por Rafa Pozo, el pequeño sevillano que era la sensación de los locales, consiguieron endosarles un 5-1 que les proporcionó el pase a la división de Plata del fútbol español.

Pues para conmemorar ese partido, la directiva pacense quería ofrecer algo distinto. Lo contaba en Twitter el presidente del CD Badajoz, Pablo Blázquez:

Estábamos dándole vueltas a los precios del partido del domingo. Se nos ha ocurrido poner precios de hace unos 27 años, los de aquel partido del ascenso en el 92 contra el Cartagena...suponía que serían baratos



(Blázquez corrigió en el siguiente tweet el error, efectivamente se trata de 27 años y no 37)

La entrada más barata de ese partido correspondía a la categoría infantil y costaba 400 pesetas. Hoy los niños menosre de 14 años no pagan. La más barata de categoría adulta correspondía al Fondo Poniente, entrada de pie, sin numerar... 2500 pesetas, unos 15 euros. Más del doble de que lo que costó la entrada más barata del último partido de liga que ha disputado el CD Badajoz: 7 euros.

Definitivamente, y gracias a un acuerdo con Almacén de Bebidas Carballo (colaborador habitual del CD Badajoz), los aficionadosn podrán comprar entradas desde 5 euros cada una para asistir al encuentro. El cartel de esta semana que ha publicado el club en su página web oficial conmemora aquel partido de 1992: “¿Dónde estabas entonces?” Reza el lema del cartel cuya comunicación continúa: "Si soñar esta permitido, no queremos dejar de hacerlo y ganar en casa sería un paso más para mantenernos en ese sueño". Que hace relación al sueño de meterse en promoción por el ascenso, a la que el CD Badajoz todavía opta matemáticamente. Eso si, soñar es mucho más barato que hace 27 años.

