En casa, el Badajoz es un corderito

CD BADAJOZ 0.- Kike Royo 2; Tony Abad 2, Pablo Vazquez 2, Morgado 2, Kike Pina TA-1; Caballero 2, Sergi Maestre TA-2 (57’ Jairo 1), Corredera 2, Heber Pena 1 (72’ Guzmán 1); Portero 2 (57’ Adilson 1) y Gorka TA-1.

AT. SANLUQUEÑO 0.- Isma Gil 3; Peter 2 (69’ Luis Madrigal 1), Navas 2, Alex Cruz 1, Luis Martínez TA-2, Oriol 1 (83’, Campos 1); Peli 2, Mario Abenza 1, Calin 2 (67’ David Segura 1), Nando Quesada 1; y Alex Geijo 1.

ÁRBITRO.- Pérez Muley (Colegio Madrileño).

GOLES.-

ESTADIO.- Nuevo Vivero. 8000 espectadores.

MVP: Isma Gil (At.Sanluqueño)

Otra vez un equipo valiente, otra vez otro que se cierra, otra vez ocasiones que se fallan, otra vez un empate... Salvo los goles, el CD Badajoz volvió a repetir el esquema de hace 15 días ante el Mérida. Un equipo notablemente inferior pero que plateó su juego: cerrarse atras y solamente quedar a uno de los jugadores por delante del balón. El Sanluqueño tuvo incluso la oportunidad de irse con mayor premio, aunque el CD Badajoz falló un penalti (o acertó Isma Gil, que estuvo inconmensurable) en la primera, tuvo un palo y un rosario de ocasiones desperdiciadas que llegó a desesperar a la parroquia blanquinegra y en la segunda el equipo apeló a la épica sin

Kike Royo no tuvo trabajo practicamente. Vazquez y Morgado estuvieron seguros en el centro de la defensa. Toni Abad no tuvo la profundidad de otros partidos. Kike Pina sigue siendo eléctrico pero no se le vió aparecer por arriba. Sergi Maestre estuvo más flojo, aunque continúa siendo de los mejores. Heber se desquició tras fallar el penalti. Alex Corredera destacó por encima del resto. Caballero estuvo mejor en la segunda parte. Portero bajó el nivel inmenso de Don Benito y Gorka estuvo voluntarioso pero no alcanzó el premio del gol. Tampoco ninguno de los hombres de refresco pudo darle un impulso al equipo... Guzmán, con ganas pero sin empastar con el resto. Adilson ya ni regatea y Jairo muy bajo de forma, aunque se le vieron unas prometedoras maneras.

En la rueda de prensa tras el partido, Mehdi Nafti insitió en algo que no deja de ser verdad: si solo una de las ocasiones se hubiera materializado en gol estariamos hablando de un gran partido del CD Badajoz

El equipo blanquinegro necesita liberse de presiones en casa y cuajar los partidos como lo hace fuera: con goles que tranquilicen los nervios, de nuevo de punta tras este empate.