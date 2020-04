El CD Badajoz propone una categoría entre la 2ª y la 2ªB

El CD Badajoz ha propuesto crear para la próxima temporada una categoría intermedia entre la Segunda y la Segunda B con 18 equipos, los 16 que conforman la zona de ascenso de los cuatro grupos de la categoría de bronce, más dos que saldrían de una fase entre los quintos y sextos de la categoría.

El equipo entrenado por Pedro Munitis es tercero del Grupo IV de la Segunda B. El director general de la entidad, Álvaro Trigo, ha explicado a Efe que esta sería la única manera de que quede todo cuadrado y no generar cinco grupos en la tercera competición nacional con 100 equipos, algo que les parece "una burrada y no tiene ni pies ni cabeza".

Para Trigo, si realmente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabaja en profesionalizar la Segunda B para que esté más igualada y económicamente sea más rentable, la idea que proponen va en esa línea, ya que sería asemejarlo a la Serie C italiana o la League One inglesa.

En cuanto a la fase de ascenso a Segunda, de poderse jugar, no afectaría a esta nueva categoría, porque bajarían otros cuatro. Por otro lado, la Segunda B se quedaría como está hasta el momento, con cuatro grupos de 20 equipos, ya que ascenderían los 18 equipos de Tercera y no habría descensos, ha precisado.

Ha afirmado que no son contrarios a la "resolución express" de la temporada como plantea la RFEF, pero creen que no es justo para todos los equipos. Los equipos extremeños de Segunda B y Tercera están divididos ante la propuesta de la RFEF para finalizar la temporada, ya que los que aspiran al ascenso se siente perjudicados.

Entre los beneficiados estarían el CD Don Benito y el Mérida, que asegurarían la permanencia en la categoría de bronce. Uno de los que no está de acuerdo es el líder de la Tercera extremeña, el Villanovense, que considera que lo más justo sería terminar la temporada.

No estarían conformes con cualquier decisión que no pasara por ahí, ni con que los ascensos se decidieran a partido único. "Nos lo jugaremos todo a una misma carta", ha señalado a Efe fuentes del club. "En el momento en el que no se termina la competición siempre va a haber un perjudicado" y mantenerse un año más en Tercera sería "lo peor" que les podría pasar, ha subrayado, ya que han confeccionado un equipo para subir.

Por su parte, la Federación Extremeña de Fútbol sigue manteniendo contactos con los clubes para escuchar sus posturas y por ello, de momento, no tiene previsto posicionarse públicamente ante los medios de comunicación.