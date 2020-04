El CD Badajoz no considera justa la propuesta de la RFEF y quiere aclarar su postura

El Club Deportivo Badajoz, quiere manifestar públicamente su postura en respuesta a la propuesta de la RFEF, y lo ha hecho con un comunicado publicado en su página web. El comunicado asegura que la propuesta de la categoría intermedia entre segunda ysegunda B se basa en el acuerdo entre varios clubes de la zona de promoción por el ascenso. Reproducimos integramente el texto de dicho comunicado:

"El Club Deportivo Badajoz no pretende modificar la categoría ni promover ningún tipo de corriente. No es nuestro cometido ni propósito. Simplemente hemos respondido a la solicitud que se nos ha hecho de presentar una propuesta, que ha sido consensuada entre varios clubes, pensando que puede ser una solución de partida, para poder abordar el problema actual y el que se generará a futuro.

Nuestra postura desde el inicio ha sido terminar el campeonato cuando las autoridades sanitarias lo aconsejaran, anteponiendo la salud de todos. Visto que esto no es factible en un corto plazo, aceptamos que se dé por finalizada la temporada regular.

NO consideramos justa la propuesta que plantea la RFEF, pues no valora de forma equitativa el trabajo y los méritos que hasta la fecha se han conseguido en la temporada 19-20, premiando a unos y no a otros.

NO somos partidarios de una competición en segunda B de 98 equipos para la temporada 20-21. Con esta medida, entendemos que se devalúa la competición y va en contra de la idea que hasta ahora nos ha trasladado la RFEF; profesionalizar y rentabilizar dicha categoría. Vienen tiempos difíciles y debemos actuar con rigor y altura de miras, para proteger, en la medida de lo posible, a todos los que formamos parte de esto; aficionados, clubes, jugadores…

Tras la reunión mantenida en la mañana del 15 de abril, con nuestra territorial, se nos insta a presentar una propuesta para reconstruir la categoría dando por hecho que habría 98 equipos. Entendemos que en este punto se abre el debate para reestructurar la categoría, una vez cambiada la normativa, al anular los descensos.

Tras conversar con otros clubes de la categoría (entre ellos la Cultural y Deportiva Leonesa, la UD Ibiza y otros siete clubes de puestos de playoff que esperamos se vayan pronunciando públicamente del mismo modo que lo hacemos nosotros), se pone sobre la mesa plantear una reestructuración basada en crear una categoría intermedia entre 2ªA y 2ªB y de esta forma poder afrontar desde una estructura piramidal y sólida, los problemas que surgirán después de esta maldita pandemia. Esta categoría podría hacerse con 18, 20, o incluso 40 equipos, en un solo grupo o dividido en 2 grupos (Norte y Sur), todo en función del número de clubes que se incorporen. Con esta propuesta, también se podría compensar a los equipos, que justa o injustamente, se quedan sin opciones de jugar playoff de ascenso.

Basados en esta categoría intermedia, nace nuestra propuesta a la territorial. Puede considerarse más o menos acertada, llegar en el momento oportuno o no, considerarse fraude o no (que no haya descensos también lo es), pero una vez que se entra en modificar la estructura de la categoría, pensamos que es necesario hacerlo desde la raíz y no con parches que tapen los intereses de unos u otros.

Respecto al playoff de ascenso pensamos que el sistema más justo y atractivo, sería una liguilla con 4 grupos de 4 equipos en la que ascenderían los campeones. Tipo fase grupos de Eurocopa. Jugar una final, como se plantea, después de 2-3 meses parados, entendemos que no es lo más aconsejable y justo para la competición. Aun así, aceptaremos y nos adaptaremos a lo que se decida por el bien de todos.

Con este comunicado queremos aclarar nuestra postura para zanjar las especulaciones de los últimos días y que no se utilice el nombre del Club Deportivo Badajoz en beneficio de otros intereses. Como todos, pretendemos lo mejor para nuestro club, pero sin perder de vista de forma egoísta el interés general del fútbol y los intereses de los aficionados que son nuestro pilar".