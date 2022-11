Salmerón, en Cope: "Confío en fichar, pero si no se puede, seguiremos adelante con lo que tenemos"

El entrenador del Club Deportivo Badajoz, José María Salmerón, ha pasado por primera vez por los micrófonos de Cope, donde ha hablado largo y tendido de la actualidad y del futuro más cercano del Club Deportivo Badajoz. Su entrevista, en titulares:

“He oído hablar de La Salmeroneta. Me alegra mucho porque significa que la gente interpreta que estamos trabajando bien. Queda un camino largo, pero me alegra esa respuesta de la afición”

“Todavía queda tiempo para que el equipo juegue como yo quiero. Soy un entrenador que intenta siempre adaptarse a las condiciones de la plantilla y explotarlas. Tenemos potencial y también sabemos dónde podemos cometer menos errores. A partir de ahí, quiero que mi equipo sea un equipo equilibrado, en ataque y defensa”

“Tenemos que diferenciar cuándo atacamos y cuándo defendemos y hay que estar equilibrados. El trabajo es incuestionable y ser solidarios cuando no tenemos la pelota para presionar bien y salir rápido, que es una de nuestras grandes virtudes. Con balón, tendríamos que tener un mayor control, algo que nos está costando un poco más”

“El vestuario es una piña y está con actitud. Después del partido del Linense se achacó falta de actitud, yo difiero. La actitud y el comportamiento de este equipo es de dar el máximo por la ciudad y por este escudo. El ambiente es bueno, estamos fuertes y unidos”

“Yo confío en poder fichar. La plantilla es corta y ya lo transmitimos antes de venir. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que reforzarnos en enero y hasta llegar ahí sumar lo máximo posible. En el caso de que no se pueda fichar, por el motivo que sea, seguiremos con ello, siendo consecuentes con nuestras debilidades. Será más difícil, pero eso no quiere decir que no podamos cumplir con nuestros objetivos”

“El objetivo es obviamente la permanencia. Soy ambicioso y me gustaría pelear por arriba, pero ahora mismo cada partido es una final. Nos lo jugaremos todo en los últimos meses, que son los decisivos. Aunque, eso sí, intentaremos pelear por todo, por lo máximo”

“Tenemos que reforzar todas las zonas. Defensa, centro del campo y un punta. No tienen por qué ser seniors, podrían ser fichajes sub-23, que tenemos fichas libres. Hay que fortalecer la plantilla, línea a línea”

“No me pongo una cifra de puntos para sumar de aquí a Navidad, pero intentaremos sumar lo máximo. No me gusta hablar de números, pero lo importante sería estar fuera del descenso”

“Lo primero que cambiaría del club sería tener un campo de entrenamiento, para una mayor estabilidad a la hora de trabajar, reducir lesiones y no tener que adaptarnos a superficies distintas”

“Lo mejor del club es la unión que hay dentro. Todo se habla, todo se consensa. No hay el ruido que hay fuera, aquí estamos todos unidos, hay una gran comunión, también con la afición. Vamos a poder conseguir el objetivo”

“De la ciudad me quedo con el centro, con la parte alta y las vistas del río por la noche. Me encanta andar y lo disfruto mucho”

