Óscar Cano: "Morgado e Isi Ros pidieron salir"

Óscar Cano, entrenador del Club Deportivo Badajoz, ha dejado varios titulares en su entrevista con Adrián García. El primero de ellos, sobre la salida de Isi Ros y César Morgado, sobre los que, asegura, "pidieron salir hace semanas". Asimismo, Cano ha subrayado lo bien que se encuentra en la ciudad y lo bien que lo ha recibido la afición blanquinegra.

El míster asume que la situación económica del club no es la misma que hace un año, aunque defiende que "el Badajoz no puede ser un proyecto más". El mercado, por su parte, queda abierto para el Club Deportivo Badajoz, que espera cerrar llegadas y no descarta más salidas.