Núñez: "Habría seguido en el Badajoz, era y es mi casa"

Dos días después de que Lanuspe le echase del club, Miguel Núñez ha concedido su primera entrevista a Cope Badajoz, donde ha hablado largo y tendido de su estancia en el club, de sus últimas horas en él y del futuro que le espera al equipo blanquinegro. Repasamos sus declaraciones en titulares.

1. "Me imaginaba que podía pasar, imaginaba que me iban a despedir, pero, aún así, el momento en el que me dan la carta fue un momento muy incómodo. Fue una reunión de pocas palabras y traté de ser lo más educado posible"

2. "Los motivos que me dan son lo de menos, podrían haber puesto cualquier cosa. No firmé la carta de despido y ahora está en manos de mi representante, porque los motivos reales todos los conocemos"

3. "Sabíamos que la situación tenía difícil solución, porque el club no deja de ser una empresa y ahí nosotros (los futbolistas) poco podíamos hacer, más allá de reinvidicar el difícil día a día de los trabajadores del club. Creíamos que lo correcto y que teníamos derecho a manifestarnos. Lo volvería a hacer. A la primera plantilla nos tocaba dar más la cara por nosotros y por todos los demás"

4. "No soy nadie para dar consejos, pero, sinceramente, me gustaría que mis compañeros siguieran. Porque quiero al Badajoz, quiero que ascienda y mis compañeros son grandes futbolistas que pueden dar mucho al club, fuera y dentro del campo. Si de mi dependiese, trataría de renovarles"

5. "He tenido grandísimos compañeros en toda mi carrera, pero nunca he vivido una situación como la de este año. Te juro que no hahabido ni un solo problema entre nosotros, ni uno solo. Y eso es muy difícil..."

6. "El despido de Óscar Cano fue uno de los momentos más difíciles. Él y Elías nos ganaron en lo personal. Recordemos que un entrenador, cuando le despiden, no vuelve a entrenar en toda la temporada. No es fácil ser despedido y él, en todo momento, nos mostró su apoyo y se partió la cara con nosotros. Era un apoyo tremendo..."

7. "El trato con Isaac Jové ha sido correcto. Cuando nosotros reivindicábamos algo, él ni opinaba ni se metía. No quería formar parte de eso. En lo deportivo le hemos ayudado lo máximo posible porque para él no ha debido ser fácil, pero en lo extradeportivo estaba claramente de parte de la propiedad, algo que entiendo, aunque no lo comparta..."

8. "En esta película solo hay unos buenos, porque solo hay unos que han estado seis meses sin cobrar..."

9. "A mí lo que me gustaría es que se solucionasen las cosas, que Joaquín y la nueva propiedad entraran en razóny que tuviesen empatía con Badajoz y con esta tierra. Hay una afición detrás como pocas, que van a defender el escudo con capa y espada, en una región como Extremadura, humilde y trabajadora, que se quiere sentir orgullosa de su equipo. Los pacenses no se merecen un trato así"

10. "No sé qué va a pasar con mi futuro. Yo en Badajoz me sentía en casa, aunque sea de pueblo. Si es que parece que hasta que no he venido a Badajoz no había jugado a fútbol (risas). Amigos míos, que eran abonados del Extremadura, ahora lo son del Badajoz. Mi sobrino, del Badajoz a muerte, me pregunta qué va a pasar ahora. Me da mucha pena, pero seré un blanquinegro más"

11. "Por supuesto que hubiese seguido. Estaría encantado. No te digo de retirarme aquí porque es tal la exigencia que no me permitiría seguir aquí sin dar el nivel, pero mientras hubiese podido, habría seguido aquí. No he estado así de cómodo en ningún sitio. Desde el primer día, me abrieron las puertas del club..."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

12. "Me llevo el cariño de todo el mundo. Es un orgullo y una alegría, para mí, para mi familia y para todos mis amigos..."

13. "Llevo el 14 por mi padre, pero es cierto que es un número con mucho simbolismo. Entendemos el fútbol de otra manera, es un número especial que representa el fútbol bonito"

14. "Mi agradecimiento a todo Badajoz, a todos aquellos que cuando iba paseando por la ciudad me mostraron su cariño, a los trabajadores del club, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a mi familia y también a los medios de comunicación. Solo quería que me trataran con respeto y creo que lo he conseguido"