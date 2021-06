Herrera en COPE Badajoz . Ni Tontas Ni Locas. 25 de junio de 2021

Semana de Feria... pero aquí estamos!!! El viernes pasado no pudimos emitir nuestro programa Ni Tontas ni Locas por problemas técnicos ajenos a nosotras, pero no puedes perdertelo¡¡¡!!! Desde Mesón Lo Nuestro, en la Plaza de Los Alfereces.....Si aún no tienes decidido que estudiar el próximo curso o te atrae el mundo de la hosteleria y el turismo, Atentos!!!, Esther Ferrera Seco, profesora técnico de la especialidad de servicios de Restauración, y Maria Pimienta Gañán, responsable de Hostelería y Turismo, ambas profesoras del IES San Fernando, estarán encantadas de contarnos todo lo relacionado con estos ciclos formativos... Te esperamos!!!, La hosteleria te necesita!! Puedes tener más información en la web del centro iessanfernando.educarex.es y en el tlf 924 01 34 44.