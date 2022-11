Gragera, en Cope: "Me preguntan 100 veces al día si me voy al PP y no es momento de hablar de eso"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha pasado hoy por el espacio "Copeando", en Mediodía Cope Badajoz, que se emitía este martes desde Carmen Gastro-Bar con el patrocinio de Carballo Comercial de Bebidas. Gragera se ha mojado sobre temas de actualidad, y también ha ha hablado sobre su situación personal. Su entrevista, en titulares:

1. "Soy muy de bares y los echo de menos (...) aunque cuando estoy en ellos siempre recibo el cariño y el buen trato de los pacenses. La gente es muy educada"

2. "El tema de Javier -su ex jefe de prensa- me afectó mucho, porque él es mi amigo. Me sorprendió, pero era una decisión que había que tomar, dificilísima, pero necesaria. Fue un trago duro, pero la institución está por encima de todo"

3. "No hay cuchillos en el gobierno de coalición. Hay diferentes pareceres, pero cuchillos no hay ni debe haberlos, porque éste es un gobierno para la ciudad de Badajoz. Al final, pese a las discrepancias, lo importante acaba saliendo"

4. "Con Cavacasillas hay buen rollo. Llevo tres años compartiendo gobierno con él y es un gran trabajador"

5. "Me han preguntado 100 veces cada día si me voy al PP, pero tengo claro que no debo hablar de eso. No tiene sentido. Somos grupos diferentes que ahora mismo compartimos el gobierno más importante de toda la región. Esto nos distrae del día a día de la ciudad de Badajoz"