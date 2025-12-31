Una experta de Badajoz lanza un aviso clave sobre las uvas de Nochevieja para no empezar el año con una tragedia

La tradicional costumbre de comer doce uvas en Nochevieja para dar la bienvenida al año nuevo puede convertirse en un gran riesgo. Así lo advierte la experta Kiara Grau Serra, quien insiste en la importancia de tomar precauciones para evitar un desenlace fatal. Entre sus recomendaciones para esta fecha señalada se encuentran gestos sencillos como comprar las uvas pequeñas, partirlas por la mitad y pelarlas. "Mejor terminar bien el año que terminar en el hospital", señala, un consejo especialmente relevante ante un problema que va mucho más allá de una sola noche.

Un problema de primera magnitud

Kiara Grau, responsable de la comercialización del Dispositivo Antiatragantamiento de Emergencia (DAEM), subraya la gravedad del problema en nuestro país. "Mira, Lerido, es la tercera causa de muerte en nuestro país. Se mueren al año 3.692 personas", ha afirmado con rotundidad. El objetivo, según Grau, es "evitar una muerte fatal, porque además fíjate qué muerte tan desagradable". Por ello, insiste en que para el próximo año "tenemos que hacer todo lo posible para que empiece de la mejor de la mejor manera".

Es la tercera causa de muerte en nuestro país"

El peligro no se limita a las uvas. La experta recuerda que los atragantamientos son "una realidad importante que pasa diariamente" y que hay poblaciones más vulnerables, como los niños con piezas y juguetes, las personas mayores o aquellas con discapacidad mental. No obstante, subraya que es un riesgo que "nos puede pasar a cualquiera" y que hábitos como no hablar y comer aumentan la probabilidad. Por ello, en estos grupos de riesgo, la alerta debe ser "mayor".

DAEM: el dispositivo de último recurso

Para hacer frente a estas situaciones, Grau comercializa en exclusiva en la península Ibérica el Dispositivo Antiatragantamiento de Emergencia (DAEM). Se trata de una herramienta "eficaz, segura y no invasiva" que funciona como último recurso cuando los primeros auxilios no son efectivos. El aparato, muy fácil de usar, crea una presión negativa para succionar el objeto que obstruye la vía aérea. "Solo con que se movilice un milímetro, conseguimos que la vía permeabilice y que la persona no fallezca", explica Grau.

Grau Serra es tajante al afirmar que el DAEM "no sustituye las maniobras de primeros auxilio". El protocolo de actuación es claro. En primer lugar, llamar al 112. En segundo lugar, dar golpes interescapulares y realizar la maniobra de Heimlich. Solo si esto no funciona o no es posible realizarlo, se debe usar el dispositivo. "DAEM es una herramienta más", insiste, diseñada para ofrecer una opción adicional en un momento crítico.

La motivación de Kiara Grau para impulsar este proyecto es profundamente personal y está ligada a su hermana, a quien homenajea con un corazón azul en cada dispositivo. "Por ella no se pudo hacer nada, pero es que con este dispositivo se puede hacer algo más por la persona que se está atragantando", ha confesado.

Con este dispositivo se puede hacer algo más por la persona que se está atragantando"

Disponible en farmacias de toda España

El dispositivo ya se puede adquirir en las farmacias de toda España a un precio de 49,90 euros. Cecilio J. Venegas Fito, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, ha sido uno de sus grandes apoyos, al considerar que la farmacia es "un punto de encuentro y de servicio" idóneo para su dispensación. El producto cuenta con el certificado CE y el Código Nacional de Farmacia, que avala su comercialización.

Además de en las farmacias, el DAEM ya ha sido incorporado por los coches de la Policía Local de Badajoz, y próximamente estará en las policías de Cáceres y Mérida, así como en ayuntamientos y residencias. De cara al futuro, Grau ha anunciado un importante paso para 2026: "vamos a llevar a cabo algo muy importante, que es publicar y demostrar científicamente que el DAEM funciona perfectamente", un estudio que se realizará con la Universidad de Santiago de Compostela.