El sector extremeño del cava justifica su abstención en la limitación de viñedos: "Buscar un equilibrio es difícil"

El vocal de Almendralejo y Requena en el Consejo Regulador de la DO Cava, Juan Antonio Álvarez Lázaro, ha justificado la abstención de su candidatura en la votación para limitar nuevas plantaciones de viñedo. Según ha explicado, la decisión se debe a que "buscar un equilibrio en esto es difícil", ya que se enfrentan a un conflicto entre su lucha por aumentar la superficie de cultivo y la situación actual del mercado.

Excedente de vino base

Álvarez Lázaro ha señalado que tanto el último año como las previsiones actuales apuntan a que "va a sobrar vino base", lo que podría perjudicar el precio de la uva, "como se ha demostrado este año". Esta situación del mercado es el principal argumento que ha pesado en su decisión de abstenerse.

La abstención también tiene un componente estratégico. Con esta postura, dejan la puerta abierta a que la Junta de Extremadura, en colaboración con el sector, "estimen que tiene que haber una lucha" y puedan presentar un recurso contra la resolución del Ministerio. "Nos abstuvimos" para que "haya la posibilidad de que pueda haber un recurso", ha concluido Álvarez Lázaro.

Juan Antonio Álvarez Lázaro, vocal de Almendralejo y Requena en el Consejo Regulador del Cava

DECISIÓN DEL GOBIERNO

Hay que recordar que el Gobierno de España ha hecho oficial la limitación de la superficie para nuevas plantaciones de viñedo en varias Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) clave para el sector vitivinícola nacional. La decisión, publicada a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, afecta tanto a nuevas plantaciones como a replantaciones y se basa en las recomendaciones de los consejos reguladores para ajustar el potencial de producción a las perspectivas del mercado. La medida está en consonancia con las recomendaciones del Consejo Regulador de la DOP Cava.

Para los años 2026, 2027 y 2028, la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación se ha fijado en un máximo de 0,1 hectáreas por año. Además, se aplicarán restricciones a las autorizaciones de replantación de viñedos que destinen su producción a la elaboración de vinos con esta DOP.