Robe vuelve a proclamarse Rey de Extremadura

Robe Iniesta, la voz y alma de Extremoduro, sigue siendo una fuerza imparable en el panorama musical español, y su último concierto en Almendralejo no fue la excepción. Durante más de dos décadas, Extremoduro fue la banda de rock duro más influyente de España, con su lírica poética y cruda, acompañada por una música que podía ser tan feroz como melódica. Ahora, en su carrera en solitario, Robe ha sabido mantener ese espíritu intacto, pero también ha añadido nuevas dimensiones a su música. Su gira "Ni santos ni inocentes" está demostrando ser un recorrido magistral por su legado, combinando la esencia de Extremoduro con las innovaciones de su carrera en solitario. El concierto arrancó con "Destrozares" y "Adiós, cielo azul", dejando claro desde el principio que lo que íbamos a presenciar era una celebración tanto de su pasado como de su presente, con joyas de sus álbumes recientes y momentos inolvidables de la era de Extremoduro.

La noche se desgranó en un largo setlist que, aunque extenso, se sintió como un instante eterno, de esos que Robe describe en "Dulce introducción al caos", de la "La Ley Innata", que lamentablemente en Almendralejo no sonó, aunque fueron ampliamente solicitadas por los presentes, como Guerrero o Jesucristo García.

La banda, formada por músicos de talento excepcional como Álvaro Rodríguez, David Lerman, Carlitos Pérez, Lorenzo González, Alber Fuentes y Woody Amores, brilló en cada canción, llevando al público a un viaje emocional y sonoro. Lorenzo González se lució con su poderosa voz en los coros, Woody Amores desató toda su energía en la guitarra, y Carlitos Pérez añadió profundidad con su violín, especialmente en "Puntos Suspensivos", un tema del último disco que resonó profundamente con los asistentes.

Al igual que unas banderolas aconsejan al respetable a definirse como "Tranquilos" o "Marchosos" para ocupar su respectiva posición ante el escenario, la primera parte del concierto resulta una travesía introspectiva, con temas legendarios más pausados como "Stand by" o "Si te vas", o grandes joyas de su trayectoria en solitario que demostraron la capacidad de Robe para conectar con el público a un nivel íntimo y personal. Luego, la energía subió con las canciones más movidas, de "Se nos lleva el aire", de "Mayeutica" (se ponen los pelos como palmeras solo de recordar lo que se vivió en el "Segundo movimiento") y de toda la historia musical de Robe que es como decir la historia de la música de los últimos 30 años de este país... y también de la literatura , porque no hay que olvidar que cada vez son más las voces que solicitan para Robe un alto reconocimiento literario. Hace tan solo dos meses, la reconocida poeta Irene Sánchez Carrón lanzó una emotiva campaña de recogida de firmas con el objetivo de solicitar a la Real Academia Española que Roberto Iniesta Ojea, sea considerado para el prestigioso Premio Cervantes. Esta iniciativa no solo busca resaltar la trayectoria del músico y poeta, sino también poner en valor su contribución a la literatura contemporánea y la cultura popular. Según Irene, la poesía transgresiva de Robe desafía las normas establecidas y aborda temas profundos y relevantes para la sociedad actual. Su estilo único, cargado de simbolismo y emoción, se conecta con un amplio espectro de oyentes y lectores, lo que lo convierte en un verdadero representante de las voces marginales. "Robe es un poeta de la calle y del campo", dice Sanchez Carrón. Una conexión con sus raíces y su capacidad para capturar la esencia de la vida en sus letras convierten a Robe en una figura emblemática que merece ser reconocida a través de este galardón.

Pero volvamos al concierto: el climax llegó con"La Vereda de la Puerta de Atrás", un himno de Extremoduro que hizo vibrar a las casi 11000 personas presentes. Desde la primera descarga del riff de inicio por parte de Woody un éxtasis dionisiaco se hizo presente entre el público dispuesto a superar los watios de las largas PEAs que colgaban del escenario.





El cierre del recital fue un tributo a los orígenes, con la interpretación del "Ama, ama, ama y ensancha el alma". La letra de Manolo Chinato, el poeta de Puerto de Béjar, sonó con cada uno de sus matices originales, aquellos que llevaron Robe a proclamarse Rey de Extremadura en aquellos tiempos de "Plastic" y "Rock Trangresivo" que abrieron los ojos y las mentes social adormecidas de los jóvenes de principios de los 90. La comunión entre el público, compuesto por protagonistas de aquellos tiempos y sus hijos o sus amigos, y la banda fue total, con Robe agradeciendo emocionado el cariño de sus paisanos, recorriendo de punta a punta del escenario con el resto de la banda en una eterna improvisación.

Sin embargo, la noche no fue perfecta. El desalojo del Campo Municipal Antonio Álvarez "Ito" dejó mucho que desear. La limitada capacidad del exiguo portón de salida generó una situación peligrosa que las autoridades de Almendralejo harían bien en revisar. Es crucial que se realicen las mejoras necesarias para garantizar la seguridad en futuros eventos en este recinto, para que la magia de noches como la de ayer no se vea empañada por la falta de previsión.

