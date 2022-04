En proyecto 24 nuevas viviendas de promoción pública en Almendralejo

El Ayuntamiento de Almendralejo espera el acuerdo entre el Gobierno y la Junta de Extremadura para la construcción de 24 viviendas sociales en la ciudad, en una parcela que fue cedida por el municipio en 2010 para este fin.

La concejala de la Vivienda, Macarena Domínguez, ha señalado que están pendientes de la firma de un acuerdo entre ambas administraciones para que se pueda hacer realidad la construcción de nuevas viviendas de promoción pública en la ciudad.

En concreto, la parcela cedida para esa promoción de viviendas está ubicada en la calle Clara Campoamor, enfrente del CENATIC y al lado de la Residencia de Investigadores.

Además, el ayuntamiento también planifica un segundo proyecto de construcción de viviendas destinadas al alquiler. Se trata de una nueva convocatoria en la que los municipios ceden suelo público para que promotores privados construyan viviendas destinadas al alquiler y eficientes energéticamente. Por su parte, la Junta de Extremadura y el Ministerio de la Vivienda subvencionarán a los promotores privados con hasta 50.000 euros por vivienda, que luego saldrán en alquiler, según ha aclarado la edil. El consistorio estudia qué suelo público podría ceder de cara a este tipo de promociones, aunque no lo hará efectivo hasta no conocer la empresa constructora que gana la licitación.

Ambas promociones se financiarían con fondos Next Generation de la Unión Europea.