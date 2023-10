La obra del mercado de Almendralejo no acabará en diciembre: ¿Se perderán los fondos europeos?

La empresa Majoin, que está llevando a cabo la obra de la plaza del mercado, contará con dos meses y medio más para terminar la reforma. Esta actuación debería acabarse en noviembre, pero se han dado una serie de situaciones, sobre todo, relativas a la cubierta del edificio, que la han ralentizado.

La constructora solicitó la ampliación de plazo al ayuntamiento, cuyos servicios urbanísticos han estado evaluando ciertas cuestiones técnicas para conceder esa ampliación.

La reforma de la plaza del mercado forma parte de la EDUSI (fondos europeos) y fue adjudicada por unos 2,3 millones de euros en noviembre de 2022. La empresa Majoin fue la adjudicataria con una baja del 14,16 por ciento con respecto al presupuesto base de licitación, que se fijó en 2.684.450,99 euros. Majoin se comprometió a hacer la obra en 10 meses, dos menos de lo estipulado en el contrato, pero ahora se ha visto obligada a pedir una prórroga.

Todas las obras de la EDUSI tienen que estar acabadas y pagadas antes del 31 de diciembre de este año. La previsión para la plaza del mercado es que acabe en febrero. ¿Qué va a pasar, por tanto, con esos fondos europeos?

El alcalde Ramírez, en declaraciones a COPE, ha apuntado que hace unos meses se modificó la normativa, lo que supuso un “alivio”, porque, si bien, la fecha de finalización no cambia, los ayuntamientos pueden certificar el acopio de material de las empresas: “Es algo así como adelantar el dinero”; y, en el caso de no acabar a su debido tiempo, no se perderían todos los fondos, siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa a pagar el resto. En Almendralejo, el gobierno local espera que con el acopio de material no haga falta tirar de sus propios recursos, aunque no hay que olvidar que estos proyectos están financiados en un 80 por ciento por Europa; el resto, lo abona el ayuntamiento, aunque esa es otra cuestión.