ICALM se disuelve

El Comité Ejecutivo de ICALM ha convocado en este mes de noviembre a su asamblea general de afiliados, “en la que se ha debatido y reflexionado en profundidad sobre la continuidad o no de su proyecto político”.

ICALM llega a la conclusión de que no ha podido cumplir con sus objetivos, que no eran otros que “trabajar por y para Almendralejo desde una opción política puramente local”.

El no haber obtenido representación en la corporación municipal, sumado a un año y medio de pandemia que todo lo ha condicionado, y las limitaciones derivadas de las obligaciones profesionales de las personas que componen la actual dirección de ICALM, “han mermado fuertemente las posibilidades de llevar nuestras propuestas al ayuntamiento y defenderlas. También, hacer un mayor y mejor control de la gestión del gobierno municipal y como consecuencia de todo ello haber tenido mayor visibilidad en la sociedad almendralejense”.

“Si ya es difícil para un partido político nacional con más recursos y apoyos hacer política sin estar en las instituciones, lo es mucho más para un partido político de ámbito local que depende única y exclusivamente de sus recursos humanos y económicos. ICALM solo recibe recursos de sus afiliados y simpatizantes, que gracias a su esfuerzo hemos podido cumplir nuestros compromisos y obligaciones sin recibir subvenciones públicas alguna”, comentan en nota de prensa.

ICALM añade que “honestamente pensamos que el objetivo no es mantener unas siglas por puro tacticismo y estrategia política de cara a unas próximas elecciones, sino, como decimos, trabajar por y para Almendralejo”.

Hay que recordar que esta formación, liderada por el exconcejal del PSOE Fernando Bote, obtuvo 771 votos en las pasadas elecciones locales, quedándose a 21 votos de lograr representación: “Puede parecer injusto, pero es la ley, las reglas de juego que hay que aceptar, aunque las mismas den como resultados que cinco de los concejales actuales obtuvieran legítimamente su acta, con menos votos de los que obtuvo ICALM”.

Por último, muestran su agradecimiento a esos votantes que “creyeron en nosotros y depositaron su confianza en ICALM y lamentamos profundamente que no hayamos podido representarlos como su apoyo hubiera merecido. Un partido político por y para Almendralejo es posible, nosotros hemos abierto esa puerta y quizás otros puedan en el futuro seguir ese camino. Cuando no se gana y se pierde, no es un fracaso si no un aprendizaje. El verdadero fracaso se encuentra en no luchar, en no intentarlo”.