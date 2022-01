Extremadura UD: Optimismo ante la semana de su resurrección o de su epitafio

El Extremadura afronta una semana decisiva. Esta vez sí. Serán unos días definitivos para resucitar o firmar su epitafio.

A día de hoy, Manolo Franganillo mantiene abiertas varias vías de negociación para dotar a la entidad de una inyección económica que convenza al administrador concursal y evite la catástrofe.

A pesar de la crítica situación de la SAD, ya no solo en lo institucional, sino en lo deportivo, parcela en la que ha salvado varios match-ball, hay optimismo en el club acerca de un feliz desenlace de los acontecimientos.

Les hemos venido contando que los empresarios andaluces Páez y Moreno han negociado con entidades bancarias la financiación necesaria para desbloquear la situación, pero, a medida que pasa el tiempo, se van diluyendo las opciones de que finalmente compren las acciones de Franganillo.

Moreno está en contacto permanente con el presidente y con Manuel Mosquera, quien, tras el partido ante el Talavera, volvía a colocar en el foco de atención informativa a estos empresarios: “Creo en ellos”, se atrevió a decir el técnico gallego.

Es evidente que Páez y Moreno no han venido con la liquidez suficiente para pagar el crédito contra la masa y despejar así las dudas sobre viabilidad del Extremadura. Se reunieron con Vara y Ramírez por separado para tantear el apoyo institucional y la dotación económica de unas subvenciones que, ahora mismo, no puede recibir el club por no estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda.

Sin ese cash, necesitan crédito…; y estas operaciones no siempre llegan a buen puerto.

A esta hora de este día, Páez y Moreno no se han retirado, pero el tiempo apremia y sus posibilidades se van esfumando.

Hay otra vía que ha tomado fuerza, y de la que ha trascendido escasa información.

Franganillo no podía quedarse quieto. El auto de la jueza de lo mercantil, rectificando su sentencia sobre la fase de liquidación, ha supuesto todo un balón de oxígeno. Pero, por otro lado, nos encontramos ante una parcela deportiva que hace aguas y que resiste en el alambre. La segunda incomparecencia acecha, aunque, de momento, se ha sorteado. El plazo del mercado invernal acaba el próximo lunes, pero no hay que olvidar que esa ventana permanece abierta para fichar jugadores en paro.

La semana que entra habrá noticias, y se espera que sean positivas. Franganillo y otros actores manejan una operación de calado para evitar la liquidación y dotar al Extremadura de un futuro estable; incluso, contemplando la opción, cada vez más real, de que el equipo acabe descendiendo de categoría.

Franganillo ha cometido muchos más errores que aciertos, pero su amor por el Extremadura y por ese ADN que tanto ha marchitado son incuestionables. Su popularidad está por los suelos, pero, de un tiempo a esta parte, parece haber entrado en razón sobre cuestiones esenciales sobre el funcionamiento del club y su enraizamiento en la sociedad almendralejense.

De todas formas, si el Extremadura se salva, que, todo apunta a que así será, habrá que ver si nos topamos o no con un nuevo Franganillo, reconstruido sobre sus propias cenizas, y que represente, como mandan los cánones, al Extremadura que todos llevamos en el corazón.