El deportista paralímpico Juan Bautista Pérez se fija como meta París 2024

El jugador de tenis de mesa paralímpico Juan Bautista Pérez espera estar en París 2024. De lograrlo sería su tercera participación en unos juegos paralímpicos. Juan Bautista se colgó una medalla de plata con la selección española en Río 2016.

Sus esfuerzos se encaminan ahora hacia el Mundial, que se celebrará en Granada en noviembre de este año, y en el que participarán los 11 primeros del ranking más tres por invitación. Juan Bautista es el séptimo del mundo, por lo que ahora tendría plaza asegurada en ese Mundial, tras competir en Francia y Eslovenia. En este último torneo logró derrotar al número 2 del mundo en la actualidad.

“Llegar a París es mucho más difícil que Tokio. Estoy en buen camino, tengo ilusión, medios y capacidad”, comenta este deportista paralímpico de 53 años.

En su participación en Tokio no pasó de la fase de grupos. “No salió todo lo bien que quería. Vine contento con la participación, pero la gente me exigía otra medalla. Tokio fue complicado. Las olimpiadas y paralimpiadas tuvieron una sensación de desastre por el covid. No hubo ambiente”.