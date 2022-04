Del Puerto, sobre el Extremadura UD: "Trabajamos para que las instalaciones no se vengan abajo"

La concejala de Deporte, Raquel del Puerto, a preguntas de la prensa, se ha referido a la situación del Extremadura UD y de las instalaciones que ha venido utilizando.

Del Puerto ha recordado que el Extremadura “está en fase concursal, pero no está liquidado; no ha desaparecido”. Preguntada sobre si el administrador concursal se ha puesto en contacto con el ayuntamiento, ha añadido que “son cuestiones delicadas, prefiero no hacer ningún comentario al respecto”.

Del Puerto sí ha hablado de las instalaciones: estadio y campos de la ciudad deportiva.

“Desde el equipo de gobierno trabajamos para que las instalaciones no se vengan abajo”. Para ello, el gobierno local ha mantenido reuniones con la empresa que se encarga del mantenimiento, y con la que el club tiene una deuda. La empresa ha pasado un presupuesto de unos 50 mil euros para seguir con el cuidado de los campos municipales. La edil ha explicado que “hay que tener un mantenimiento básico”. En el estadio se está pendiente del seguro, tras las inundaciones del año pasado que provocaron desperfectos; y en la ciudad deportiva, se han llevado a cabo tareas de desbroce en el perímetro de los campos, pero no se actuado sobre ellos por recomendación de los técnicos, ya que hay que esperar a que mejore el tiempo.

Sobre el uso de estas instalaciones, Del Puerto ha asegurado que “no sabemos qué va a pasar con el Extremadura. Sea el equipo que sea, o las categorías que sean, podrán hacer uso de las instalaciones”.