Álvaro Martín, campeón del mundo: "Es muy difícil creer en los últimos metros que vayas a ganar"

El atleta de Llerena Álvaro Martín Uriol ha logrado la primera medalla de oro para la delegación española en el Campeonato del Mundo que se celebra en Budapest.

El marchador extremeño, doble campeón de Europa, ha ganado la prueba de los 20 km marcha con un tiempo de 1.17.32, mejor marca personal y mejor marca mundial del año.

Natural de Llerena, de 31 años de edad, pertenece al CAPEX, club de Villafranca de los Barros.

Álvaro ha conseguido la octava medalla de oro del atletismo español en su historia en un campeonato del mundo. Actual campeón de Europa, lo ha sido en dos ocasiones (2018 y 2022), tiene ahora como gran meta colgarse una presea en las Olimpiadas de Paris. Tiene la espina clavada del cuarto puesto en las últimas olimpiadas.

En declaraciones a RTVE, nada más finalizar ha dicho: “Es muy difícil creértelo, que en los últimos metros vayas a ganar y que te va a dar tiempo para celebrarlo. También me he acordado cuando fui cuarto en los juegos olímpicos. Fue muy duro. Lo importante es que el equipo, tanto Diego como Alberto, también puede hacer lo que yo he hecho. También la podían haber ganado ellos. Nos hemos reivindicado. Ahora hay que disfrutar”.

Álvaro, muy emocionado por el histórico triunfo, participará en cinco días en la prueba de 35 km.