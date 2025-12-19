Almendralejo encara las elecciones autonómicas con un aumento del censo y un amplio dispositivo electoral

Almendralejo afronta las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo domingo, 21 de diciembre, con un censo electoral al alza. El censo de electores residentes (CER) ha ascendido a 25.554 personas, a las que se suman 377 votantes del censo de residentes ausentes (CERA), superando los 25.258 electores de los últimos comicios autonómicos.

Un dispositivo para la jornada electoral

Para la jornada electoral, el municipio dispondrá de un total de once colegios electorales repartidos en centros educativos, instalaciones municipales y sanitarias. En estos puntos se constituirán 38 mesas electorales, que serán atendidas por 18 representantes de la Administración.

Como novedad, la Junta de Extremadura se ha reservado la potestad de designar directamente a dos empleados autonómicos entre dichos representantes. Además, se ha atendido la accesibilidad con tres solicitudes de "kits de voto accesible" para personas con discapacidad visual en tres colegios diferentes.

Seguridad y constitución de las mesas

En lo que respecta a la constitución de las mesas electorales, se han presentado 54 solicitudes de excusas por parte de los miembros designados. De estas, la gran mayoría han sido aceptadas, con 52 aprobadas y solo dos desestimadas.

La seguridad durante la jornada estará garantizada por un dispositivo especial de la Policía Nacional, que contará con el apoyo de agentes de la Policía Local. Su presencia en los colegios electorales buscará asegurar que todo el proceso se desarrolle con total normalidad.